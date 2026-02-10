치정, 복수, 비극… 스크린서 만나는 불후의 명작들
‘폭풍의 언덕’ ‘몬테크리스토 백작’ ‘햄넷’ 2월 개봉
시대를 불문하고 사랑받은 고전 문학을 현대 감성으로 재해석한 영화들이 잇달아 관객을 만난다. 원작 소설의 팬이라면 더욱 설렐 만하다. 영문학 3대 비극 중 하나로 꼽히는 영국 작가 에밀리 브론테의 ‘폭풍의 언덕’과 프랑스 대문호 알렉상드르 뒤마의 ‘몬테크리스토 백작’, 셰익스피어 4대 비극 ‘햄릿’의 뒷이야기를 다룬 ‘햄넷’이다.
11일 개봉하는 ‘폭풍의 언덕’은 이미 수차례 영화로 만들어진 매혹적인 스토리다. 1700년대 후반 영국 요크셔 지방 몰락 귀족의 딸 캐시(마고 로비)와 그 집 양자로 들어온 고아 히스클리프(제이컵 엘로디)의 파멸적 사랑을 다룬다. 성인이 된 캐시가 돈을 좇아 대부호와 결혼하자 분노한 히스클리프는 수년간 자취를 감췄다가 부자가 돼서 돌아오고, 재회한 두 사람은 격정적 욕망에 휩싸인다.
한 편의 복수극으로 점철된 원작과 달리 영화는 과감한 각색을 통해 둘의 비극적 사랑에 초점을 맞췄다. 시대적 배경을 섬세하게 재현해 내는 동시에 웅장한 스케일의 볼거리를 자랑한다. 은유와 상징으로 가득한 감각적 화면 연출과 화려한 의상 등 요소요소에 볼거리가 많다.
특히 도드라지는 장점은 대사다. 원작에서 따온 주옥같은 문장들이 배우의 입을 통해 전해져 활자를 읽는 것과 또 다른 감동과 여운을 남긴다. 주연 배우 겸 제작자로 참여한 마고 로비는 “전형적인 시대극일 것이라는 예상을 뒤엎는 작품”이라며 “가슴 깊은 울림과 전율을 선사할 것”이라고 말했다.
19세기 걸작 ‘몬테크리스토 백작’ 역시 이미 수십 편의 영화와 드라마로 제작된 바 있다. 현대 복수극의 원형으로도 꼽힌다. 오는 13일 개봉하는 영화는 4000쪽에 달하는 원서 내용을 러닝타임 178분에 압축해 담았다. 전도유망했던 선원 에드몽 당테스(피에르 니네이)가 친구의 배신으로 모든 걸 잃고 감옥에 갇힌 뒤 14년 만에 탈출해 복수에 나서는 대서사시다.
공동 연출을 맡은 마티유 델라포르트, 알렉상드르 드 라 파텔리에르 감독은 방대한 내용을 기계적으로 요약하기보다 주인공의 내면 변화에 집중해 정서적 깊이를 더하는 방식을 취했다. 이를 통해 영화는 단순 복수극에 그치지 않고 인간 구원과 재탄생의 서사로 나아간다. 두 감독은 “오페라에 가까운 작품”이라며 “한 편의 영화 안에서 모든 감정의 호흡이 완결된다”고 설명했다.
오는 25일 개봉하는 ‘햄넷’은 자식을 잃은 비극을 예술로 승화해 ‘햄릿’을 탄생시킨 셰익스피어(폴 메스칼)와 아내 아녜스(제시 버클리)의 이야기를 그린다. 영국 작가 매기 오패럴의 베스트셀러가 원작이다. 영화는 촬영, 미술, 의상, 음악까지 19세기 유럽의 질감을 그대로 복원해 냈다. 골든글로브 작품상·여우주연상 2관왕을 차지했고, 다음 달 열리는 아카데미 시상식에선 8개 부문 후보에 올라 있다. 전작 ‘노매드랜드’(2021)로 이미 아카데미 작품상과 감독상을 거머쥔 클로이 자오 감독이 각본과 연출을 맡았다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
