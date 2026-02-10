의정부시, 빅데이터 활용해 무단방치차량 선제 단속
경기 의정부시가 최근 3년간의 신고 데이터를 분석해 방치 취약지역을 중심으로 무단방치차량을 사전에 차단하는 선제 단속에 나선다.
의정부시는 도로와 공터 등에 무단 방치된 차량으로 인한 도시미관 훼손과 주민 불편을 해소하기 위해 빅데이터 분석을 활용한 ‘무단방치차량 선제 단속’을 추진한다고 10일 밝혔다.
기존 주민 신고에 의존하던 사후 처리 방식에서 벗어나, 데이터 분석을 통해 발생 가능성이 높은 지역을 선별하고 예방 활동을 병행하는 것이 핵심이다.
시가 최근 3년간의 신고 현황을 분석한 결과, 전체 무단방치 신고 중 이륜차가 약 76%를 차지한 것으로 나타났다. 이에 따라 시는 이륜차를 중심으로 한 맞춤형 단속을 강화하고, 의정부1·2동, 가능동, 호원1동, 흥선동 등 주택 밀집 지역과 이면도로를 주요 관리 대상으로 설정했다.
효율적인 단속을 위해 의정부시는 ‘방치차량 3S 대응 전략’을 도입한다. 빅데이터를 통해 방치 발생 지역을 과학적으로 식별하고(Scientific), 신속한 현장 조사와 민원 처리를 통해 대응 속도를 높이며(Speedy), 방치 여부를 정확히 판별해 즉시 이동 조치하는 스마트 행정(Smart)을 구현한다는 계획이다.
방치 차량 여부는 자동차관리법 시행령과 대법원 판례에 따라 차량 상태, 방치 기간, 발견 장소 등을 종합적으로 고려해 판단한다.
시는 국토교통부의 무단방치차량 일제정리 기간과 별도로 신고가 집중되는 2월과 8월에 특별단속반을 편성해 운영하고, 매주 수요일을 집중 단속의 날로 지정해 상시 관리 체계를 강화할 예정이다.
이와 함께 의무보험 미가입 차량 안내 문자 발송 시 ‘무단방치 근절’ 문구를 포함하는 등 자발적인 차량 정리를 유도하는 맞춤형 홍보 활동도 병행한다.
김종미 시 자동차관리과장은 “빅데이터 분석에 기반한 선제적 대응을 통해 무단방치 차량을 효과적으로 줄이고, 시민들이 체감할 수 있는 쾌적한 주거 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
