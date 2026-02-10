SNT다이내믹스·SNT모티브, 중동서 박격포·전차 MRO 주목

사우디 WDS서 실수요 중심 상담 이어져

MPV형 120mm 박격포 수출 협의 진행

사막 성능 입증 국산 변속기 MRO 논의

사우디아라비아 리야드에서 열린 ‘월드 디펜스 쇼 2026’에서 중동 지역 바이어가 SNT모티브 전시 부스에 전시된 STRV9 K-리볼버 권총을 직접 들어 조준하고 있다. / SNT모티브 제공

SNT다이내믹스와 SNT모티브가 사우디아라비아 리야드에서 열리고 있는 ‘월드 디펜스 쇼 2026(World Defense Show 2026)’에서 중동 방산시장 고객들의 관심을 끌며 수출 확대 가능성을 높이고 있다.



10일 SNT그룹에 따르면 양사는 현지 시각 지난 8일부터 12일까지 열리는 이번 전시회에 공동 전시관을 마련했다. 개막 첫날부터 사우디아라비아를 비롯해 이집트·카타르·이라크·튀르키예·우즈베키스탄 등 중동과 중앙아시아 지역 군 관계자와 방산업계 인사들의 발길이 이어졌다.



특히 사우디가 조기 도입을 추진 중인 SNT다이내믹스의 다목적전술차량(MPV) 탑재형 120㎜ 박격포 체계에 관심이 집중됐다. 정확도와 신속성이 검증된 120㎜ 박격포를 기동성이 높은 MPV에 탑재해 사막 지형에 최적화한 무기체계로, 현재 복수 국가와 수출 협의가 진행 중이다.



전차 분야에서도 상담이 잇따랐다. 올해부터 K2전차 4차 양산에 적용되는 국산 변속기가 튀르키예 알타이 전차 탑재 사례를 통해 사막 환경에서의 성능을 입증하면서, 중동 각국 군 관계자들과 전차 MRO(유지·보수·정비) 수출 논의가 이어졌다.



SNT모티브 전시관에도 중동 지역 정부와 방산기업 핵심 관계자들이 잇따라 찾았다. SNT모티브는 이미 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등에 소총과 기관총을 수출하며 중동 총기 시장에서 인지도를 쌓아왔다. 이번 전시회에서는 저위험 권총과 저위험 탄을 새롭게 선보여 비치명·저위험 장비에 대한 수요를 겨냥했다. 해당 제품은 지난달 미국 라스베이거스에서 열린 ‘SHOT Show 2026’에서도 관심받는 등 북미와 중동을 중심으로 글로벌 확장 가능성을 넓히고 있다.



한편 월드 디펜스 쇼 2026은 중동 최대 규모의 국제 방산 전시회로, 올해는 76개국에서 770여 개 방산기업이 참가해 치열한 수주 경쟁을 벌이고 있다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



