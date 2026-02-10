올해 전주 설 차례상 평균 비용 28만795원
국산 나물·과일·축산물 가격 상승
백화점과 전통시장 최대 16만원 격차
전북 전주시에서 올해 설 명절 차례상을 차리는 데 드는 비용이 평균 28만원을 넘긴 것으로 나타났다. 전통시장과 백화점 간 가격 격차는 16만원 이상으로 벌어지며 소비자 체감 부담이 커진 모습이다.
10일 한국여성소비자연합 전북지회 소비자정보센터는 설을 앞두고 지난 4~5일 전주시내 전통시장과 유통업체 24곳을 대상으로 설 제수용품 가격을 조사한 결과, 4인 가족 기준 평균 구입 비용이 28만795원으로 집계됐다고 밝혔다.
조사는 전통시장 3곳, 대형마트 6곳, 중소형마트(SSM 포함) 14곳, 백화점 1곳에서 이뤄졌다.
업태별로는 백화점이 39만9859원으로 가장 비쌌고, 대형마트 24만7421원, 중소형마트 24만3009원, 전통시장 23만2890원 순으로 나타났다. 전통시장이 가장 저렴했고, 백화점과는 약 16만6900원의 가격 차이를 보였다.
지난해 설과 비교하면 모든 업태에서 비용이 상승했다. 백화점은 15.9%, 전통시장은 4.9%, 대형마트는 3.9%, 중소형마트는 2.7% 각각 올랐다. 소비자정보센터는 “전체적으로 물가 상승 흐름이 반영됐지만, 전통시장은 여전히 가장 저렴한 구매처로 확인됐다”고 설명했다.
품목별로는 참조기, 국산 고사리·도라지, 대추, 밤, 사과, 곶감, 쇠고기·돼지고기, 계란, 가래떡 등 16개 품목 가격이 지난해보다 상승했다.
특히 국산 고사리와 도라지는 각각 44.3%, 40.9% 급등했다. 쌀(10㎏)과 깐녹두 가격도 각각 19.6%, 19.9% 상승했는데, 이는 재고 감소와 생산량 축소의 영향으로 분석됐다.
반면 무, 배, 배추, 대파, 닭고기, 숙주, 밀가루 등 11개 품목은 가격이 하락했다. 배추와 무는 출하 물량 증가로 각각 14.0%, 34.3% 내려갔다. 닭고기 역시 5.8% 하락했다.
소비자정보센터 관계자는 “전통시장과 대형마트 간 가격 차이가 큰 만큼 품목별로 구매처를 나눠 장을 보는 것이 바람직하다”며 “전통시장은 온누리상품권과 지역사랑상품권을 활용할 수 있어 체감 비용을 낮추는 데 도움이 된다”고 조언했다.
이어 “정부가 설 민생안정대책으로 성수품 할인과 환급 행사를 확대하고 있는 만큼 이를 적극 활용하면 장바구니 부담을 상당 부분 줄일 수 있다”며 “가격이 크게 오른 품목은 대체재를 활용하고, 원산지 표시도 반드시 확인해야 한다”고 덧붙였다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
