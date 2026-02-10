2027학년도 의대 490명 더뽑는다…5년간 3342명 증원
정부가 오는 2027학년도 의과대학 정원을 490명 늘리는 것을 시작으로, 향후 5년간 총 3342명의 의사 인력을 추가로 확보하기로 했다.
보건복지부는 10일 정부서울청사에서 제7차 보건의료정책심의위원회(보정심)를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 비서울권 32개 의과대학 대상 의사 인력 양성 계획을 확정했다.
정부는 교육 현장의 부담을 고려해 단계적으로 증원 폭을 키우기로 했다. 첫해에는 증원 규모의 80%만 늘리기로 했다. 의정 갈등 이전 정원인 3058명을 기준으로 2027학년도에는 490명을 늘린다.
이어 2028학년도와 2029학년도에는 각각 613명, 공공의대 등이 신설되는 2030학년도부터 2년간은 각각 813명씩 정원을 확대한다. 2027년부터 2031년까지 5년간 연평균 668명, 총 3342명이 늘어나는 셈이다.
이에 따라 의대 총 정원은 2027학년도 3548명, 2028~2029학년도 3671명, 2030학년도 이후에는 3871명 규모가 될 전망이다.
늘어나는 정원은 ‘지역의사’로 선발된다. 기존 정원(3058명)을 초과해 선발된 인원은 재학 기간 정부 지원을 받는 대신, 졸업 후 지역 공공의료기관 등에서 10년간 의무 복무해야 한다.
정부는 급격한 증원에 따른 부작용을 막기 위해 대학 종류와 규모별로 증원 상한선도 마련했다.
국립대는 정원 50명 이상일 경우 2024학년도 정원 대비 30%를 넘지 않도록 했다. 다만 정원 50명 미만의 소규모 국립대는 권역 내 의료 인력 양성 역할을 고려해 100%까지 증원을 허용한다. 사립대는 50명 이상 대학은 20%, 50명 미만 소규모 의대는 30%의 상한이 적용된다.
구체적인 대학별 정원은 교육부 배정위원회 심의 등을 거쳐 오는 4월 중 최종 확정된다.
한편 의대 정원은 1998년 3507명까지 늘었다가 2006년 3058명으로 감축된 뒤 2024년까지 동결됐다.
지난 정부에서 2025학년도 정원을 2000명 늘려 5058명으로 확대하려 했으나 대학들의 조정으로 실제로는 4567명을 모집했고, 2026학년도에는 다시 3058명으로 돌아간 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
