대전시 ‘CES 2026 대전통합관 성과공유회’ 개최
대전시가 국제전자제품박람회(CES 2026)에 참가한 지역 기업들의 글로벌 진출 성과와 우수 사례를 공유했다.
시는 10일 대전스타트업파크 본부에서 ‘CES 2026 대전통합관 성과공유회’를 개최했다. 최성아 시 정무경제과학부시장, 박대희 대전창조경제혁신센터 대표를 비롯해 참가기업 관계자 등 40여명이 참석했다.
시는 지난달 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 대전통합관을 운영하며 창업기업 17곳, 성장기업 10곳의 글로벌 시장 진출을 지원했다.
대전통합관은 스타트업 전용 전시구역인 ‘유레카파크’에 조성돼 기업들이 글로벌 투자자·바이어를 직접 만날 수 있었다.
전시 기간 4500여명이 방문했으며 총 1088건(596억원 규모)의 수출·투자 상담이 이뤄졌다. 15억5000만원 규모의 투자 유치와 9건의 업무협약(MOU)도 체결됐다.
시는 기업별 기술 분야, 사업 단계에 맞춘 투자자·바이어 사전 매칭 등을 바탕으로 비즈니스 미팅이 효과적으로 이뤄졌다고 설명했다. 수출·투자 상담이 향후 실제 성과로 이어지도록 후속 지원을 강화한다는 계획이다.
최 부시장은 “대전 기업들이 세계 시장에서 기술력과 사업 가능성을 동시에 검증받았다”며 “기업들이 글로벌 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 성과 중심의 지원을 이어가겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
