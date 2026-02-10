대전시 ‘CES 2026 대전통합관 성과공유회’ 개최

최성아(가운데) 대전시 정무경제과학부시장이 'CES 2026 대전통합관 성과공유회'에서 참가 기업 관계자에게 설명을 듣고 있다. 대전시 제공

최성아 시 정무경제과학부시장, 박대희 대전창조경제혁신센터 대표를 비롯해 참가기업 관계자 등 40여명이 참석했다.

대전통합관은 스타트업 전용 전시구역인 ‘유레카파크’에 조성돼 기업들이 글로벌 투자자·바이어를 직접 만날 수 있었다.

전시 기간

4500여명이 방문했으며 총 1088건(596억원 규모)의 수출·투자 상담이 이뤄졌다. 15억5000만원 규모의 투자 유치와 9건의 업무협약(MOU)도 체결됐다.

시는

기업별 기술 분야, 사업 단계에 맞춘 투자자·바이어 사전 매칭 등을 바탕으로 비즈니스 미팅이 효과적으로 이뤄졌다고 설명했다.

수출·투자 상담이 향후 실제 성과로 이어지도록 후속 지원을 강화한다는 계획이다.