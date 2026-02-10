HJ중공업–대선조선, 선박 거주구 첫 협업
부산 선사 간 첫 데크하우스 제작 협업
핵심 블록 외주로 역내 공급망 가동
조선업 생태계 선순환·지역경제 기대
HJ중공업이 선박 거주구 제작을 대선조선에 위탁한다. 부산을 대표하는 중형 조선사 간 협업을 통해 선박 핵심 블록을 외부 조달하는 것은 이번이 처음이다.
HJ중공업은 유럽 선주사로부터 수주한 7900TEU급 친환경 컨테이너선 8척의 거주구(데크 하우스·선실) 블록을 대선조선에 위탁 제작하고 있다고 10일 밝혔다.
선박 거주구는 조종실과 항해 장비, 선실과 사무 공간, 각종 편의시설이 집약된 상부 구조물로 선박의 핵심 블록 중 하나다. 이번에 발주된 거주구는 10층 높이의 건물 규모에 달하며 항해·통신 장비와 각종 배관·전선이 집중돼 제작 난도가 높다. 조종 효율성과 선원들의 생활 편의성까지 함께 고려해야 하는 것도 특징이다.
HJ중공업은 그동안 거주구를 자체 제작해 왔으나 친환경 상선과 특수선 건조에 이어 미 해군 MRO 사업까지 수주하면서 영도조선소 내 작업장이 포화 상태에 이르자 핵심 공정에 집중하기 위해 외부 조달을 결정했다. 이에 선박 거주구 제작 분야에서 기술력이 검증된 대선조선과 하도급 계약을 체결했다.
지난해 발주된 8척 가운데 첫 번째 거주구 블록은 지난달 점등식을 겸한 품평회를 거쳐 납품을 마쳤다. 점등식은 거주구 내 전기·계장 시스템과 주요 설비가 설계대로 안정적으로 작동하는지를 점검하는 절차다.
HJ중공업 관계자는 “이번 거주구 외부 제작은 양사의 매출 확대는 물론 조선업 생태계의 선순환과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 역내 공급망을 활용한 협업을 확대해 상생 효과를 높여 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
