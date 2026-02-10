에릭 트럼프 하남 방문…성남골프장·K-스타월드 현장 확인
하남 주요 개발 후보지 현장 살펴
도널드 트럼프 미국 대통령의 차남인 에릭 트럼프 트럼프 그룹 총괄 부사장이 하남시를 방문해 주요 개발 후보지의 현장 여건을 직접 확인했다.
하남시는 10일 ‘월드 크립토 포럼(WCF) 2026’ 참석차 방한한 에릭 트럼프(Eric Trump) 트럼프 그룹 총괄 부사장이 위례 성남골프장 부지를 전격 방문했다고 밝혔다.
이날 오후 현장 안내에 나선 이현재 하남시장은 성남골프장 부지의 입지 여건과 향후 개발 잠재력을 설명했으며, 에릭 트럼프 부사장은 현장을 둘러본 뒤 하남시의 입지 경쟁력에 대해 높은 관심과 만족감을 나타낸 것으로 전해졌다.
성남골프장 부지는 서울 강남권과 인접한 위례신도시 핵심 입지에 위치해 교통 접근성이 뛰어나고, 풍부한 배후 주거 수요를 갖춘 점이 강점으로 꼽힌다. 이에 따라 트럼프 그룹 차원의 투자 가능성 여부에도 관심이 모이고 있다.
에릭 트럼프 부사장은 오는 11일 하남시의 핵심 역점 사업인 K-컬처 복합 콤플렉스 ‘K-스타월드’ 내 호텔 사업 예정 부지도 방문해 글로벌 수준의 체류형 관광 인프라 구축 가능성을 점검할 예정이다.
하남시는 이번 방문을 계기로 글로벌 자본 유치와 관광·문화 인프라 확충에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있으며, 성남골프장 개발과 K-스타월드 사업이 연계될 경우 도시 브랜드 가치가 한층 강화될 것으로 보고 있다.
한편, 성남골프장은 1993년 미8군 전용 18홀 골프장으로 개장했으나, 2017년 주한미군 사령부의 평택 이전 이후 폐쇄됐다. 국방부는 2021년 미군으로부터 소유권을 넘겨받아 해당 부지를 군사보호구역으로 지정했으며, 현재 하남시는 국방부와 활용 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.
