“한국인 DNA 탑재 완료” 신년 메시지서 ‘빨리빨리’ 강조한 현대차 호세 사장 [Car스텔라]
*‘Car스텔라’는 모빌리티 업계에서 벌어지는 사소한 일이나 궁금증을 카스텔라처럼 보들보들하게 전해드립니다. 기사 아래 쪽에 있는 ‘구독’ 버튼을 눌러주세요.
호세 무뇨스 현대자동차 사장이 10일 임직원에게 신년 메시지를 보냈습니다. 통상 최고경영자(CEO)의 신년 메시지를 보면 회사가 추구하는 가치와 앞으로 어떤 사업에 집중할 지에 대한 방향성 등을 짐작할 수 있습니다.
무뇨스 사장도 신년 메시지에서 회사의 비전을 언급했습니다. 현재 글로벌 자동차 시장은 미국 고율 관세와 중국 전기차 공습 등으로 어느 때보다 불확실성이 커졌습니다. 이런 상황에서 무뇨스 사장은 역대급 투자 계획을 밝혔습니다. 향후 5년간 한국에서 역대 최대 규모인 125조2000억원을 투자할 계획입니다. 북미에서도 약 35조원을 투자할 것이라고 밝혔습니다. 이를 통해 2030년 글로벌 판매량 555만대, 영업이익률 8~9%를 달성하겠다는 목표를 제시했습니다. 하이브리드차 라인업도 18개 이상으로 확대할 방침입니다. 올해 고급 브랜드 제네시스의 첫 하이브리드차를 출시하고 내년엔 주행거리 연장형 전기차(EREV)를 브랜드 최초로 론칭할 계획입니다. 중국과 인도 등 주요 시장을 중심으로 사업 전략을 강화하겠다는 뜻도 전했습니다.
무뇨스 사장의 신년 메시지를 읽어내려다가 시선이 멈춘 지점이 있었습니다. 그가 이 같은 중장기 목표를 달성하기 위해 제시한 ‘일하는 방식’에 관한 대목이었습니다. 그는 “PM²는 빠르게 움직이고, 미리 준비하며, 변화에 민첩하게 대응하고 글로벌 원 팀으로 일하는 우리의 방식”이라고 적었습니다. PM²는 ‘빨리빨리’(Ppalli-Ppalli)와 ‘미리미리’(Mirri-Mirri)의 앞 글자를 딴 말입니다. 2024년 말 인사에서 외국인 최초로 현대차 CEO에 오른 무뇨스 사장이 목표 달성을 위한 조직 문화로 ‘빨리빨리’를 강조하는 걸 보며 한국 기업의 DNA를 장착한 모습을 엿볼 수 있었습니다. 그는 “이 같은 실행을 통해 2025년의 성과를 이뤄낸 것처럼 ‘2030 전략’ 역시 같은 방식으로 달성해 나갈 수 있을 것”이라며 “각자의 역할과 우선순위를 명확히 하고, 지역과 조직의 경계를 넘어 긴밀히 협업하며, 하나의 방향으로 정렬되는 것이 우리의 전략을 성과로 연결하는 핵심”이라고 강조했습니다.
현대차는 지난해 글로벌 시장에서 자동차 약 414만대를 판매했습니다. 이를 통해 달성한 매출은 186조3000억원에 달합니다. 미국 고율 관세 등 경영 불확실성이 극대화된 상황에서 거둔 성적표입니다. 무뇨스 사장은 신년 메시지에서 “글로벌 전 권역 (직원들이) 함께 만들어낸 결과”라며 격려했습니다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사