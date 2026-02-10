[밀라노TMI] 정성 담은 한식으로 메달 사냥 지원… 급식지원센터 가보니
대한체육회는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전 중인 한국 선수단의 메달 사냥을 지원하기 위해 총 3곳의 급식지원센터를 운영하고 있다. 1일 2식의 한식 도시락이 각 선수촌에 제공된다. 동계올림픽의 추운 날씨와 종목별로 상이한 훈련 일정, 산간 지역의 경기장 환경 등을 고려해 대회 최초로 ‘발열팩 도시락’까지 도입했다.
9일(현지시간) 찾은 이탈리아 밀라노 급식지원센터에서는 한국 선수들에게 전달할 한식이 도시락용기에 담기고 있었다. 이날 점심 식단은 된장찌개와 사태찜, 삼겹살김치볶음 등으로 구성됐다. 저녁 식단에는 콩나물국과 정육고추장볶음, 돈까스, 진미채무침 등이 포함됐다.
이곳 급식센터에 파견된 조은영 진천국가대표선수촌 영양사는 “식사는 선수들이 에너지를 내고 근육을 회복하는 중요한 요소다. 선수촌 식단은 단백질이 부족한 것 같아 단백질 함량을 좀 더 높였다”고 설명했다.
김치와 장류는 국내에서 현지로 운송했다. 육류는 부위별 정형과 안정적 수급이 가능한 현지 정육점을 통해 조달한다. 신선도가 중요한 수산물, 야채, 과일은 현지 마트와 도매업체를 통해 수급한다.
도가니, 진미채, 건새우 등 유럽에서 흔치 않은 식재료는 2~3개월 전에 미리 주문해 공수했다. 그럼에도 한국에서 사용하던 식재료를 수급하기 어려울 때도 있다. 김중현 진천선수촌 조리장은 “한국과 상황이 많이 달라 대체 식재료를 활용하기도 한다. 현지 상황에 따라 메뉴가 바뀌는 경우도 있다”고 말했다.
급식센터는 각 선수촌에서 차로 10분 안팎의 거리에 있다. 차량 2대씩을 동원해 도시락 수송 작전이 펼쳐진다. 식사 지원이 늦어지는 것에 대비해 이동거리 최소화에 중점을 뒀다. 제 시간에 식사를 못하는 경우에는 발열팩을 사용해 도시락을 데울 수 있다.
조 영양사는 “한국에서 먹는 것과 같은 맛을 내기 위해 노력하고 있다. 선수들이 그 마음을 알아줘서 뿌듯하다”고 했다. 김 조리장은 “선수들과 같은 마음으로 이곳에 와서 하루도 쉬지 않고 계속 요리로 응원하고 있다. 맛있게 먹고 힘을 내주면 좋겠다”고 말했다.
