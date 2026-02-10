대구경찰청, 고의 교통사고 보험금 가로챈 43명 입건
대구경찰청은 고의로 교통사고를 낸 뒤 수억원의 보험금을 가로챈 혐의(보험사기방지특별법 위반)로 20대 남성 A씨 등 43명을 붙잡아 불구속 입건했다고 10일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 2017년 1월부터 5년 동안 38차례 고의 사고를 낸 후 피해를 부풀리고 운전자를 바꿔치기하는 등 내용을 조작하는 수법으로 보험금 3억원가량을 빼돌린 혐의를 받고 있다.
경찰은 국과수, 한국도로교통공단 등과 함께 교통사고 공학 분석을 실시하고 계좌와 통화 내역 등을 분석해 범죄 혐의를 입증했다.
대구 경찰은 지난 2025년 한해 180건(13억원 규모)의 교통사고 보험사기 범죄를 적발해 보험사기 피의자 93명을 검거, 이 가운데 3명을 구속했다.
대구경찰청은 ‘교통범죄수사팀’을 보험사기 전담팀으로 지정하고 고의 교통사고, 교통사고 후 과장 신고 및 허위, 과장 보험금 신청 행위, 고의 사고 후 직접 합의금을 받아내는 행위, 관련 미수 범죄까지 확대하기로 했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사