“선지 안 먹어” SNS서 변사자 조롱한 경찰관 직위해제
사망 사건 현장 사진을 부적절한 문구와 함께 SNS에 올린 현직 경찰관이 직위 해제됐다.
경찰청은 10일 언론 공지를 통해 “유재성 경찰청장 직무대행은 즉각적인 업무배제(직위해제)와 함께 엄정한 수사 및 감찰 조사를 지시했다”고 밝혔다.
유 직무대행은 “국민의 안전을 지켜야 하는 경찰이 생명의 침해를 당한 국민을 대상으로 부적절한 SNS를 올리는 것은 있을 수 없는 일”이라며 경찰 활동 전반에 인권 교육을 강화하는 등 철저한 대책을 마련하라고 지시했다.
그러면서 “경찰은 국민이 가장 먼저 만나는 형사사법기관으로서 경찰관 개개인이 철저한 인권 의식을 가져야 한다”며 “피해자의 삶에 있어 가장 중요한 순간을 책임진다는 사명감으로 일해야 한다”고 강조했다.
경찰청이 이처럼 이례적으로 경찰청장 직무대행의 메시지를 함께 전달한 것은 이번 사건을 계기로 경찰 조직의 공직기강 확립 분위기를 다잡으려는 의도로 해석된다.
앞서 경기 광명경찰서 관할 지구대 소속 A 경위는 지난 6일 변사 사건 현장에서 촬영한 사진을 SNS에 올리면서 “선지를 앞으로 먹지 말아야지” 같은 부적절한 문구를 써 논란이 됐다.
