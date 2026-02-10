경기도경제과학진흥원, 파주 시대 개막…3월부터 입주
경기도경제과학진흥원이 파주시 이전을 위한 사무공간 임차 본계약을 체결하고, 오는 3월부터 순차적인 입주에 들어가며 파주 시대의 첫발을 내딛는다.
파주시는 10일 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)이 동패동 인근 신축건물 내 사무공간에 대한 임차 본계약을 최근 체결하고 본격적인 이전 준비에 돌입했다고 밝혔다. 이 건물은 최근 준공 승인을 받았으며, 내부 공간 조성 공사도 마무리 단계에 접어든 상태다.
이번 임차 이전은 파주사옥 건립에 앞서 그동안 지체돼 온 파주 이전 약속을 조속히 이행하기 위한 조치로, 경과원장을 비롯한 임원진과 핵심 부서가 우선 이전할 예정이다. 이에 따라 기관 운영과 관련된 주요 의사결정 기능 역시 파주에서 이뤄질 것으로 전망된다.
경과원은 지난해 말 해당 사무공간에 대해 가계약을 체결한 뒤 내부 공사를 진행해 왔으며, 준공 승인과 동시에 본계약을 체결해 이전 절차에 속도를 냈다. 이번 이전은 단순한 사무공간 이동을 넘어 기관의 핵심 기능이 파주로 옮겨온다는 점에서 의미 있는 전환점으로 평가된다.
파주시 관계자는 “2021년 파주시가 경과원 이전지로 최종 확정된 이후 5년 가까이 답보 상태에 놓였던 이전 사업이 본격적인 이행 단계에 접어들었다”며 “이번 핵심 부서 이전을 계기로 경과원 사옥 건립 사업도 조속히 추진될 수 있도록 행정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
