선교사 헌신 한 눈에…한남대 ‘한남기독교 전시관’ 설치

한남기독교 전시관에 전시된 각종 자료들. 한남대 제공

한남대는

10일 본관 1층에서 ‘한남기독교 전시관’ 개관식을 개최했다.

한남대 중앙박물관은 현재 설립위원 및 남 장로교 선교사 25인이 남긴 자료 1183점, 한남대 설립 과정 등 역사 자료 2500여 점을 소장하고 있다. 이번에 선보이는 자료는 기독교 자료 44점, 대학 역사 자료 30점 등 희귀자료 74점이다.

전시관에는 한국 최초의 구약한글번역본인 ‘시편촬요(1898년)’를 비롯해 동양서원에서 발행한 한글주석서인 ‘유다셔주셕’ 등 20책, 최초의 장로교·감리교 연합 찬송가인 ‘찬숑가(1909년)’, 장로교 최초 신학교인 대한예수교장로회신학교(평양신학교) 교재와 강의노트(1911~1932년) 등을 선보인다.

이승철 한남대 총장은 “미국 남 장로교 선교사들의 헌신이 우리 대학에서 꽃을 피웠다”며 “구성원에게 한남인으로서의 자긍심을 고취시키는 한편 교계에도 지역 기독교의 역사를 알릴 수 있을 것”이라고 말했다.