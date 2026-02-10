선교사 헌신 한 눈에…한남대 ‘한남기독교 전시관’ 설치
미국 남 장로교 선교사들이 남긴 자료와 유품을 한 눈에 볼 수 있는 전시관이 대전 한남대에 설치됐다.
한남대는 개교 70주년을 맞아 10일 본관 1층에서 ‘한남기독교 전시관’ 개관식을 개최했다.
한남대 중앙박물관은 현재 설립위원 및 남 장로교 선교사 25인이 남긴 자료 1183점, 한남대 설립 과정 등 역사 자료 2500여 점을 소장하고 있다. 이번에 선보이는 자료는 기독교 자료 44점, 대학 역사 자료 30점 등 희귀자료 74점이다.
전시관에는 한국 최초의 구약한글번역본인 ‘시편촬요(1898년)’를 비롯해 동양서원에서 발행한 한글주석서인 ‘유다셔주셕’ 등 20책, 최초의 장로교·감리교 연합 찬송가인 ‘찬숑가(1909년)’, 장로교 최초 신학교인 대한예수교장로회신학교(평양신학교) 교재와 강의노트(1911~1932년) 등을 선보인다.
또 한남대 설립 당시의 상징물과 역대 UI, 개교부터 현재까지의 연대기 영상물을 상영하는 한편 한남대 설립 당시의 설립인가서, 본관설계도, 대학신문 창간호, 1회 학생 모집요강, 졸업앨범 등의 역사 자료도 전시했다.
한남대 이전 교명인 대전대학 시절의 교복과 교모도 복원했으며 숭전대학 시절의 교기, 대전시민 서명서, 입학시험 문제지 등도 공개했다.
이승철 한남대 총장은 “미국 남 장로교 선교사들의 헌신이 우리 대학에서 꽃을 피웠다”며 “구성원에게 한남인으로서의 자긍심을 고취시키는 한편 교계에도 지역 기독교의 역사를 알릴 수 있을 것”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
