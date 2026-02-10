영진전문대 ‘한국서 가장 존경 받는 전문대’ 1위 선정
대구 영진전문대학교는 ‘2026년 한국에서 가장 존경받는 기업’ 조사에서 전문대학 부문 1위에 선정됐다고 10일 밝혔다.
영진전문대는 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 2026년 한국에서 가장 존경받는 기업 인증식에서 전문대학 부문 1위 인증패를 받았다.
영진전문대는 해당 조사 시행 이후 15년 연속 1위를 차지해 대한민국 직업교육을 대표하는 대학으로서의 위상을 입증했다.
영진전문대는 취업률에서 전국 최고 수준을 유지하고 있으며 특히 해외취업 분야에서는 국내 대학 가운데 독보적인 성과를 이어가고 있다. 2026년 1월 발표된 교육부 고등교육 취업통계조사(2024년 졸업자 기준)에 따르면 졸업생 73명이 일본 등 해외 기업에 취업하며 전국 전문대학 가운데 해외취업 실적 1위를 기록했다. 최근 10여 년간(2016~2026년 교육부 정보공시 기준) 해외취업 인원은 1043명으로 전국 2·4년제 대학을 통틀어 해외취업 최다 실적을 달성했다.
취업의 질적 수준 또한 대한민국 전문대학 중 최정상급이다. 최근 10년간(2017~2026년 교육부 정보공시 발표 기준) 삼성 389명, LG 673명, SK 460명, 한화 151명, 포스코 126명, 현대자동차 95명, HD현대 24명, 신세계 98명, 롯데 81명 등 3788명이 국내 주요 대기업 그룹사에 취업했다.
최재영 총장은 “영진전문대는 주문식교육을 기반으로 기업·기관과 긴밀히 협력하며 신산업, 사회실무 중심으로 교육과정을 지속적으로 확대·개편해 왔다”며 “앞으로도 직업교육 본연의 가치에 충실해 글로벌 전문 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사