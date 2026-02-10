설 연휴 2780만명 이동… 서울→부산 7시간, 부산→서울 10시간
15~18일 고속도로 통행료 면제
버스·KTX 등 대중교통도 증편
이번 설 연휴 2780만명이 대이동한다. 주요 도시간 이동 시 귀성은 오는 5일 오전, 귀경은 17일 오후에 가장 혼잡할 것으로 예상된다.
국토교통부는 오는 13~18일을 ‘특별교통대책기간’으로 지정하고 관계기관과 ‘설 연휴 특별교통대책’을 시행한다고 10일 밝혔다.
이 기간 총 2780만명, 하루 평균(중복 이동 포함) 834만명이 이동할 것으로 전망된다. 지난 설 연휴와 비교하면 이동객 자체는 짧은 연휴 영향으로 지난해보다 13.3% 감소하지만, 대신 하루 평균 이동 인원은 9.3% 증가할 것으로 보인다.
하루 평균 고속도로 통행량은 지난해보다 14.1% 증가한 525만대가 될 것으로 예측됐다. 설 당일인 17일에는 성묘객, 귀성·귀경객 등이 집중되며 615만대가 고속도로를 지날 것으로 전망된다.
주요 도시를 이동할 때 가장 혼잡한 날은 귀성은 오는 15일 오전, 귀경은 17일 오후로 예상됐다. 지난해보다 귀성·귀경 차량이 늘며 이동 시간도 대체로 늘어날 전망이다. 15일 서울에서 부산을 가려면 약 7시간, 서울에서 목포는 약 5시간40분이 소요된다. 17일 부산에서 서울까지는 약 10시간이, 목포에서 서울까지는 9시간30분이 걸릴 것으로 관측된다. 지난해 설 연휴 때보다 각각 약 1시간씩 더 걸리는 셈이다.
국토부는 오는 15~18일 고속도로 통행료를 면제하고 졸음쉼터와 휴게소를 11개 추가 운영한다. KTX·SRT로 역귀성하거나 인구감소지역을 여행하면 요금을 최대 50% 할인받을 수 있다. 교통약자가 더 편리하게 이용할 수 있도록 신형 승차권 자동발매기를 전국 148개 역으로 확대한다.
교통혼잡이 예상되는 고속·일반국도 242개 구간에 대해서는 차량 우회 안내 등 집중 관리하고 고속도로 갓길 차로도 69개 구간 운영한다.
공항 혼잡도를 줄이기 위해 국제선 출국장도 최대 30분 일찍 운영한다. 15~18일 국내선을 이용하는 다자녀 가족과 장애인에게는 주차비를 받지 않는다.
대중교통편도 늘린다. 버스의 경우 총 운행횟수와 공급 좌석을 각각 1만5455회(13.9%), 54만8000석(15.1%) 늘린다. KTX·SRT 등 철도는 각각 202회(4.7%), 12만7000석(5.5%) 늘어난다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사