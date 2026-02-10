선고 앞둔 尹, 하루 3시간 두손 모아 국민 위해 기도
내란 우두머리 혐의 재판 선고를 앞둔 윤석열 전 대통령이 하루 3시간가량 기도하며 시간을 보낸다는 근황이 전해졌다.
윤 전 대통령 변호인단의 배의철 변호사는 9일 페이스북을 통해 “윤 전 대통령께서는 매일 오전 5시부터 6시까지, 저녁 9시부터 11시까지 주야로 두 손을 모으고 국민과 나라, 특히 청년들을 위해 기도하고 있다”고 밝혔다.
배 변호사에 따르면 이날 접견에서 윤 전 대통령은 “날씨가 곧 풀리겠지요. 기도하는 가운데 이 나라도 온전하게 회복될 것을 믿습니다”라고 말하며 자신의 상황보다 국민을 먼저 걱정하는 모습을 보였다.
또 윤 전 대통령은 히브리서 11장 1~2절을 인용하며 “믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거”라고 전했다고 한다.
이에 대해 배 변호사는 “히브리서는 극심한 박해와 어려움 속에 흔들리는 공동체에 보내진 편지”라며 “고난 속에서도 회복을 바라보는 믿음을 끝까지 지켜야 한다는 메시지를 담고 있다”고 설명했다.
윤 전 대통령의 건강 상태도 공개됐다.
배 변호사는 “윤 전 대통령께서 이날 아침 당뇨망막병증으로 눈 시술을 받았다”며 “오른쪽 눈 상태가 다소 좋지 않지만, 왼쪽 눈을 포함한 전반적인 건강 상태는 괜찮다고 전해주셨다”고 밝혔다.
윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고는 오는 19일 오후 3시에 이뤄진다. 내란 특검은 지난달 13일 윤 전 대통령에게 사형을 구형했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
