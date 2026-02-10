강선우 “1억, 정치 생명 걸 가치 없어”…체포동의안 표결 전 호소
정치자금법 위반 혐의를 받아 더불어민주당을 탈당한 강선우 무소속 의원이 최근 민주당 의원들에게 “1억원은 제 정치 생명을 걸 만한 어떤 가치도 없다. 숨거나 피하지 않고 책임을 다하겠다”는 내용의 친전을 보낸 것으로 알려졌다.
10일 정치권에 따르면 강 의원은 이날 민주당 의원들에게 친전을 보내 “변명처럼 보일까 걱정되지만 적어도 선배·동료 의원님들께는 일의 자초지종을 설명드리는 것이 최소한의 도리일 것 같아 서신을 올린다”고 호소했다.
강 의원은 “1억원은 제 정치 생명을, 제 인생을 걸 만한 어떤 가치도 없다”며 “저는 거창한 목표를 가지고 정치를 시작한 것이 아니다”라고 했다.
김경 전 서울시의원으로부터 2022년 공천헌금 1억원을 받았다는 의혹에 대해서는 “그날 의례적인 선물로 받은 쇼핑백은 저 혼자 있는 집의 창고방에 받은 그대로 보관됐다”며 “평소 물건을 두고서 잊어버리는 무심한 습관에 그 선물도 잊혀졌다”고 주장했다. 이어 “보좌관을 통해 김경에게 1억원을 반환하려고 여러 번 시도했지만 쉽지 않았다”며 “결국 제가 직접 김경을 만나 1억원을 반환했다”고 했다.
1억원으로 전세자금을 마련했다는 의혹에 대해서는 “전혀 사실이 아니다”라며 “2022년 3월 10일 시아버님께서 돌아가셨고 저와 변호사인 남편 앞으로 제법 많은 부의금이 들어와 그것으로 전세금을 충당했을 뿐”이라고 했다.
‘쪼개기 후원’ 의혹과 관련해서는 “2022년 10월쯤 후원계좌에 500만원씩 고액이 몰려 보좌진을 통해 확인해 보니 후원자들이 김경의 추천으로 후원하게 됐다고 했다”며 “합계 8200만원을 모두 반환했다. 2023년 12월쯤에도 그와 같은 일이 있어서 5000만원을 모두 반환했다”고 주장했다.
그러면서 “억울하다고 말씀드리지 않겠다. 더 조심했어야 했고 더 엄격했어야 했다”며 “숨거나 피하지 않고 그 책임을 다하겠다”고 했다.
서울중앙지검은 전날 강 의원과 김 전 시의원에 대해 정치자금법 및 청탁금지법 위반 등의 혐의로 사전 구속영장을 청구했다. 강 의원은 불체포 특권이 있어 국회에서 체포동의안이 가결돼야 구속영장 실질심사를 받는다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
