김상민 비단 대표, 에릭 트럼프와 디지털자산 논의

김상민 부산디지털자산거래소(Bdan·비단) 대표가 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프를 만나 실물자산(RWA) 토큰화 시장과 디지털금융의 향후 방향을 논의했다. 부산이 추진 중인 RWA 전략이 글로벌 디지털금융 담론과 접점을 넓힐 수 있을지 주목된다.
10일 부산디지털자산거래소에 따르면 이날 김 대표는 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 에릭 트럼프와 환담을 갖고, 블록체인 기술을 기반으로 한 실물자산 토큰화 모델과 제도권 금융과의 접목 가능성 등에 대해 의견을 나눴다. 이번 만남은 부산이 주력해 온 RWA 모델이 글로벌 디지털금융 논의와 같은 문제의식을 공유하고 있음을 확인하는 자리로 해석된다.
김 대표는 환담에서 “비단은 금과 은 등 실물자산을 디지털화해 안정성과 투명성을 동시에 확보한 국내 대표 RWA 거래 플랫폼”이라며 “실물자산의 신뢰성과 블록체인 기술을 결합한 구조를 통해 단순한 거래를 넘어 국내 RWA 시장의 기준과 표준을 만들어가고 있다”고 설명했다. 이어 “부산은 디지털금융과 블록체인 정책을 지속적으로 축적해 온 도시”라며, 글로벌 디지털금융 인사들과의 교류 확대 의지를 밝혔다.
에릭 트럼프는 디지털자산과 블록체인 기반 금융 혁신에 관심을 가져온 인물로, 탈중앙화 금융 프로젝트인 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)에 참여하고 있다. 최근 글로벌 디지털금융 시장에서는 실물자산을 기반으로 한 토큰화 모델이 새로운 투자·금융 구조로 주목받고 있다.
부산디지털자산거래소는 비단을 중심으로 실물자산 기반 디지털자산 상품 거래를 확대하는 한편, 글로벌 프로젝트와의 접점을 넓혀 국제 협력 가능성을 모색하고 있다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
