미래 성장동력 확보…가평군, 평화경제특구 지정 절차 착수
경기 가평군이 평화경제특구 지정을 목표로 한 연구용역에 착수하며 본격적인 준비 절차에 들어갔다.
가평군은 ‘평화경제특구 조성 방안 수립 용역’ 착수보고회를 열고 특구 지정에 대비한 단계적 추진 전략 마련에 나섰다고 10일 밝혔다.
보고회는 지난 9일 군청 제2청사에서 열렸으며, 서태원 군수와 김미성 부군수, 국장 및 부서장, 전철 경기도 평화기반조성과장 등 관계자 10여 명이 참석해 사업 추진 방향과 세부 계획을 공유했다.
이번 용역은 한국자치경제연구원이 수행하며, 향후 12개월 동안 가평군의 여건과 대내외 환경 분석을 비롯해 평화경제 기반 구축 전략 수립, 사업 타당성 분석, 세부 사업 추진계획 마련, 특구 지정 대응 논리 개발 등 핵심 과제를 단계적으로 진행할 예정이다.
평화경제특구는 남북 협력 여건에 대비해 산업·관광·물류 등 다양한 분야의 발전 기반을 조성하고, 규제 완화와 정책 지원을 통해 기업 유치와 일자리 창출을 도모하는 국가 전략사업이다. 특구로 지정될 경우 세제 혜택과 행·재정적 지원을 바탕으로 지역 산업 경쟁력 강화가 기대된다.
가평군은 수도권과의 접근성과 우수한 자연환경, 성장 잠재력을 강점으로 평화경제특구 지정 시 경기 동북부 경제 활성화를 견인하는 거점 역할을 수행할 수 있을 것으로 보고 있다.
이에 따라 정부의 평화경제특구 추진 일정에 맞춰 실행계획을 마련하고, 특구 지정을 통해 지속 가능한 지역발전 기반을 구축해 나간다는 방침이다.
군 관계자는 “평화경제특구는 가평군의 미래 성장 동력을 확보할 중요한 기회”라며 “체계적인 전략 수립을 통해 지역경제에 활력을 불어넣고 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 준비해 나가겠다”고 밝혔다.
가평=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
