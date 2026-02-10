한국공항공사…자체 개발 함정용 TACAN 중동 수출 발판 마련
한국공항공사(사장직무대행 박재희)는 지난 2월 9일 사우디아라비아 리야드에서 열린 ‘국제 방위산업 전시회(WDS) 2026’에서 HD현대중공업, 사우디 투자부와 사우디 해군 함정 건조 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
국제 방위산업 전시회(WDS)는 사우디아라비아에서 격년으로 열리는 중동 최대 규모의 통합 방산 전시회로 이번 협약은 사우디 정부가 추진 중인 해군 전력 현대화 사업에 맞춰 한국의 조선 기술과 항행 안전 기술을 결합한 한국형 해양 방산 협력 모델을 구축하기 위해 마련됐다.
공사가 독자 개발한 함정용 전술항법장비(TACAN)를 적용해 HD현대중공업이 해군 함정을 건조하고 사우디 투자부는 관계기관과의 협의와 조정 등 현지 사업 추진과 투자 협력을 지원한다.
사우디 해군 함정 사업을 수주할 경우 공사는 자체 개발한 함정용 TACAN의 첫 해외 수출을 이루게 된다. 공사는 이번 협약을 통해 함정용 TACAN의 중동 시장 진출 교두보를 마련하고 글로벌 조선사와의 협력으로 방산과 항행 안전 기술의 해외 진출을 확대해 나갈 계획이다. <사진=한국공항공사 제공>
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
