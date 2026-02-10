엔씨, 신작 ‘아이온2’ 흥행에 흑자 전환
엔씨소프트가 ‘아이온2’ 출시에 힘입어 흑자전환에 성공했다.
10일 엔씨가 공시한 2025년 연간 실적에 따르면 이들은 매출 1조5069억원, 영업이익 161억원, 당기순이익 3,474억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 5% 감소했지만 영업이익은 흑자전환했다. 당기순이익은 엔씨타워1 매각 대금이 반영돼 전년 대비 269% 증가했다.
지역별 연간 매출은 한국 9283억원, 아시아 2775억원, 북미·유럽 1247억원이다. 로열티 매출은 1764억원이다. 전체 매출 중 해외 및 로열티 매출의 비중이 38%를 차지했다. 플랫폼별 연간 매출은 모바일 게임 7944억원, PC 온라인 게임 4309억원이다.
2025년 4분기에는 매출 4042억원, 영업이익 32억원, 당기순손실 15억원을 기록했다. 4분기 매출은 전분기 대비 12% 증가했다. 11월19일 출시한 아이온2의 흥행 덕분에 PC 온라인 게임 매출은 2017년 이후 분기 최대 매출인 1682억원을 기록했다. 이는 전분기 대비 92%, 전년 동기 대비 80% 증가한 수치다.
엔씨소프트는 2026년에 ▲아이온2의 글로벌 서비스와 신더시티·타임 테이커즈·리밋 제로 브레이커스 등 글로벌 신작 출시 ▲스핀오프 게임 출시 및 지역 확대를 통한 IP 확장 ▲M&A를 통한 모바일 캐주얼 플랫폼 생태계 구축을 통해 글로벌 경쟁력 강화와 기업 가치 제고에 집중하겠다고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
