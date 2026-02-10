‘대한항공·아시아나항공’ 설 앞두고 복조리 걸기 행사
대한항공과 아시아나항공은 병오년(丙午年) 설 연휴를 앞둔 10일 복조리를 국내 주요 사업장에 걸고 고객의 행복을 기원했다.
양사는 이날 오전 복조리를 인천국제공항 제2여객터미널에 있는 각사 탑승 수속 카운터와 서울 강서구 대한항공 본사, 아시아나항공 본사 등 국내 주요 사업장 8곳에 걸었다. 복조리는 오는 23일까지 걸어둘 예정이다.
‘복조리 걸기’는 정월 초하루에 새로 장만한 조리를 벽에 걸고 복을 기원하는 우리나라의 세시풍속이다. 쌀을 조리로 일어 담듯 한 해의 복을 모은다는 뜻이 담겨 있다.
대한항공은 민족 최대 명절인 설을 맞아 고객의 건강과 행복을 기원하고 우리나라의 고유한 미풍양속을 보존하기 위해 2008년부터 매년 복조리 걸기 행사를 진행해왔다. 올해는 처음으로 아시아나항공과 함께해 본격적인 통합을 앞두고 의미를 더했다.
대한항공 관계자는 “대한항공과 아시아나항공을 이용하는 고객의 건강과 행복을 기원하고 붉은 말처럼 힘차게 도약하는 한 해가 되길 바란다”고 전했다. <사진=대한항공 제공>
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
