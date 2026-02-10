“여성이 수입 대상이냐”…성난 이주민단체, 진도군청서 규탄대회
김희수 진도군수 ‘처녀 수입’ 발언 지적하며
“지방정부 성평등 감수성 등 취약성 보여줘”
이주민단체들이 외국인 여성을 지방소멸 대책의 수단으로 표현해 물의를 일으킨 김희수 진도군수의 발언을 규탄하고 나섰다.
전남여성인권단체연합과 한국이주여성인권센터, 전남이주노동자인권네트워크 등 여성·이주민단체는 10일 오후 전남 진도군청 앞에서 ‘공직자 여성비하 발언 규탄대회’를 열고 “여성을 ‘수입’ 대상으로 표현한 발언을 강하게 규탄한다”고 밝혔다.
이들은 최근 김희수 진도군수가 공개 석상에서 지방소멸 대책의 일환으로 ‘베트남·스리랑카 젊은 처녀를 수입해 농촌 총각들 장가도 보내야 한다’고 발언한 데 대해 “여성을 인구·결혼 정책의 도구로 바라보는 구조적 차별 인식이 공적 언어로 드러난 심각한 사안이다”고 지적했다.
이어 “공직자의 언어는 지역사회 인식 형성에 직접적인 영향을 미친다”면서 “이번 사안은 지방정부의 성평등 감수성과 인권 의식의 취약성을 보여준다”고 비판했다.
아울러 단체는 성평등 의식 강화를 위한 구체적인 방안 마련을 촉구했다.
앞서 김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에서 “광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 말해 논란이 일었다.
해당 발언이 외교 문제로까지 번질 조짐을 보이자 더불어민주당은 전날 최고위원회의를 열고 만장일치로 김 군수를 전격 제명했다. 하지만 당적을 박탈당한 이날 김 군수는 ‘군민과의 대화’ 자리에서 군민들에게 욕설을 내뱉어 또 한번 논란이 일기도 했다.
진도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
