가동 앞둔 ‘2차 특검’에 검사들은 ‘한숨’…안미현 “미제사건 441건, 명치에 돌덩이”
3대 특검이 남긴 의혹을 수사할 2차 종합특검이 출범 준비에 돌입하면서 일선 검사들의 시름도 깊어지고 있다. 검사들의 특검 차출이 속속 이어지는 가운데, 남은 검사들은 미제 사건과 씨름해야 하기 때문이다. 2차 특검 파견이 확정된 검사 중에는 앞선 3대 특검에 파견됐던 검사들도 포함되면서 이들 역시 격무가 연속되는 상황이다.
안미현 대전지검 천안지청 부부장 검사는 10일 페이스북을 통해 “퇴근하는데 명치에 돌덩이를 올려놓은 듯하다”며 “검사 수 감소로 오늘 사건이 재배당되니 드디어 형제 사건 미제가 441건이 됐다”고 적었다. 이어 “또 한 명의 검사가 특검에 가게 됐다는 슬픈 소식과 내일 또 새롭게 배당의 향연이 펼쳐질 생각을 하니 이제 새로운 시대에 걸맞게 이전에 가졌던 미제 건수 기준을 스스로 대폭 바꾸는 수밖에 없을 것 같다”고 토로했다.
안 검사의 이 같은 토로에는 연이은 특검으로 인한 검사 차출이 계속되면서 일손이 부족해진 일선 현장에 미제 사건이 계속 누적되는 현실이 반영돼 있다. 2차 특검에 파견되는 검사는 30명인데, 앞선 3대 특검 차출로 인해 쌓인 미제 사건 누적 현상이 이어질 수밖에 없다는 얘기다. 한 간부급 검사는 “이미 3대 특검 출범으로 전국 청에 미제가 폭증했다”며 “사건을 밤까지 처리해도 계속 사건이 더 쌓이는 구조”라고 하소연했다.
특검에 파견되는 검사들 역시 마음이 편치 않다. 이들 중에는 3대 특검에 파견됐던 검사도 포함되면서 격무가 잦은 특검에서 연이어 근무해야 한다. 무엇보다 파견으로 동료들에게 처리하지 못한 사건을 넘겨야 하는 부담도 있다.
수사 성과 역시 파견 검사들에게는 부담으로 작용한다. 최근 김건희 특검이 기소한 사건 등이 공소기각·무죄 판결 등을 잇달아 선고받았다. 2차 특검법에는 3대 특검에서도 난제로 꼽혔던 ‘노상원 수첩’ 관련 의혹과 양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹 등이 주요 수사 대상으로 적시돼 있다. 2차 특검에 파견되는 한 검사는 “입증하기가 만만치 않은 사건들이 많아 부담이 큰 데, 파견으로 동료들에게 사건까지 넘겨야 하니 마음이 편치 않다”고 말했다.
2차 특검은 특검법에 따라 수사 인력은 최대 251명까지 구성할 수 있고, 특검보는 5명까지 둘 수 있다. 이미 검찰 내부에서는 2차 특검에 파견 갈 간부급 검사와 평검사에 대한 인적 구성을 대부분 마친 상황이다. 간부급 검사들은 자신과 근무 연이 있는 검사와 특검 파견 경력이 있는 검사를 중심으로 합류 의사를 타진한 것으로 전해졌다.
특검은 수사 준비기간 20일을 포함해 본 수사 90일, 30일씩 두 차례 연장을 거쳐 최장 170일간 수사할 수 있다. 2월 말 본격 수사가 시작되면 6·3 지방선거 기간에도 수사가 이어질 수 있다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사