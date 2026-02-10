가동 앞둔 ‘2차 특검’에 검사들은 ‘한숨’…안미현 “미제사건 441건, 명치에 돌덩이”

안미현 검사. 뉴시스

2차 특검에 파견되는 검사는 30명인데, 앞선 3대 특검 차출로 인해 쌓인 미제 사건 누적 현상이 이어질 수밖에 없다는 얘기다.

한 간부급 검사는 “이미 3대 특검 출범으로 전국 청에 미제가 폭증했다”며 “사건을 밤까지 처리해도 계속 사건이 더 쌓이는 구조”라고 하소연했다.