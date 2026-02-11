[단독] ‘박영재 행정처’ 공소청·중수청법안에 “충분한 합의와 실무 검토 선행돼야”
대법원 법원행정처가 국무총리실 산하 검찰개혁추진단이 입법예고했던 공소청법·중대범죄수사청(중수청)법 제정안에 대해 “사회적 합의가 선행돼야 한다”는 기관 의견을 국회에 밝힌 것으로 확인됐다.
11일 국민일보 취재를 종합하면 법원행정처는 지난 5일 공소청·중수청법 제정안에 대한 기관의견을 국회 법제사법위원회 소속 주진우 국민의힘 의원실에 서면으로 제출하며 “공소청법안과 중수청법안은 형사사법제도의 근간을 형성하는 중대한 문제임과 동시에 행정부 내 업무분장에 관한 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “해당 법률안들에 대하여 사법부가 찬성이나 반대의 의견을 밝히는 것은 적절하지 않다”며 각 법안에 대한 구체적인 의견을 제시하지 않았다.
법원행정처는 대신 신중한 접근이 필요하다는 취지의 일반론을 냈다. 법원행정처는 “해당 법률안들은 70여년간 유지되어 온 기존 형사사법제도를 근본적으로 변화시키는 것”이라며 “제도적 변화의 파급효과에 관한 충분한 사회적 합의와 실무적 검토가 선행될 필요가 있다”고 덧붙였다.
법원행정처가 정부가 추진 중인 공소청·중수청법안에 대해 공식 입장을 낸 건 이번이 처음이다. 법조계에서는 사법개혁 등 법조계 이슈에 원칙론을 고수했던 천대엽 전 처장에 이어 지난달 16일 임명된 박영재 신임 처장의 기류를 엿볼 수 있는 장면이라는 평가가 나온다.
법원행정처가 의견을 제출하기 하루 전인 지난 4일 박 처장은 임명 이후 국회 법제사법위원회 전체회의에서 처음 출석했다가 호된 신고식을 치렀다. 추미애 법사위원장은 이 자리에서 박 처장에게 대뜸 “지난해 6월 3일(21대 대선일) 어떤 일을 했느냐”며 “그 선거일이 법원행정처장님으로 지명되신 대법관님 때문에 하마터면 사라질 뻔했다”고 날을 세웠다. 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건이 지난 21대 대선을 앞두고 대법원 전원합의체에서 유죄 취지로 파기환송된 사건을 거론한 것이다. 박 처장은 이 사건의 주심 대법관이었다.
박 처장은 “위원장의 말씀을 무겁게 받아들인다”고 답변했다. 그러면서도 “지난 전원합의체 판결과 관련해 말하자면 헌법과 법률에 따라서 했던 절차에 맞는 판결이라고 말씀드릴 수밖에 없다”고 말했다. 박 처장은 민주당이 추진 중인 ‘법원행정처 폐지’ 법안에 대해서도 “사법권의 독립에는 사법행정의 독립도 포함된다”고 신중론을 밝혔다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
