국힘 서울시당 “정원오 사전선거운동” 선거법 위반 고발

정원오 성동구청장이 지난 8일 '매우만족, 정원오입니다' 북콘서트에 참석해 인사하고 있다. 연합뉴스

“정 구청장은 지난해 12월 8일 이재명 대통령의 공개 언급 이후 서울시장 후보군으로 거론돼 왔고,

이후에도 오세훈 서울시장의 주요 정책을 겨냥한 정치적 발언을 이어가며 서울시장 출마 의지를 지속적으로 드러내왔다”며

“(

북토크 행사 개최는)

시기·횟수·형식·대상 등을 종합할 때 공직선거법이 금지하는 사전선거운동에 해당할 소지가 크다”고 지적했다. 이어 “