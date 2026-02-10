BNK금융그룹, ESG 정보 공시시스템 오픈
BNK금융그룹은 ESG(환경·사회·지배구조) 정보 공시 의무화와 대외 ESG 평가 기준 고도화에 대응하기 위해 ‘ESG 정보 공시시스템’을 오는 10일 오픈한다고 밝혔다.
BNK금융그룹은 GRI(글로벌 지속가능성 보고 기준), SASB(지속가능성 회계기준위원회), IFRS S1·S2(국제회계기준 지속가능성 공시 기준) 등 글로벌 ESG 공시 기준에 부합하는 통합 관리 체계를 구축했다. 국내 ESG 공시 의무화에 대비하는 한편, 주요 국내외 ESG 평가 기준에도 선제적으로 대응하겠다는 취지다.
새 시스템은 기존에 환경(E) 중심으로 운영되던 ESG 데이터 관리 체계를 환경·사회·지배구조 전 영역으로 확대했다. 그룹 내 계열사와 부서별로 분산돼 있던 ESG 데이터를 하나의 시스템에서 통합 관리할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
특히 모든 ESG 데이터를 증빙자료 기반으로 입력·검증하도록 해 공시 데이터의 신뢰성과 정합성을 크게 높였다. 이를 통해 공시 과정에서 발생할 수 있는 오류와 반복 수정 부담을 줄이고 대외 ESG 평가 대응의 일관성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
환경 부문에서는 RPA(업무 자동화) 기능을 활용해 전력 사용량 등 일부 환경 데이터를 자동 집계하도록 했고 사회(S)·지배구조(G) 부문에서는 신규 관리 지표를 추가해 ESG 평가 대응 범위를 넓혔다. ESG 금융 데이터 자동 집계 체계도 함께 구축해 관련 성과 관리 기능을 강화했다.
또 마이페이지와 대시보드 기능을 통해 ESG 관련 주요 데이터를 한눈에 확인할 수 있는 통합 관리 환경을 제공한다. BNK금융그룹은 시스템 오픈 이후 이달 중 데이터 점검과 안정화 작업을 거쳐, 다음 달부터는 외부 전문기관의 검증과 자문을 통해 2025년 지속가능경영보고서 발간과 국내외 ESG 평가 대응에 활용할 계획이다.
BNK금융지주 관계자는 “ESG 공시 의무화와 평가 기준 고도화에 따라 데이터의 체계적인 관리가 필수 과제가 됐다”며 “이번 시스템 구축을 통해 ESG 공시의 정확성과 신뢰도를 높이고, 전사적 지속가능경영 체계를 한 단계 끌어올리는 계기를 마련했다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사