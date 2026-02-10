새만금 산단 입주관리단 출범…기업유치·정착 관리체계 구축

입주부터 가동·폐업까지 전 과정 관리 전담 기구

기업 지원 기능에 산단 관리까지 통합

새만금개발청사 전경

새만금개발청이 새만금 산업단지 입주 기업에 대한 행정 지원과 단지 관리 기능을 통합한 자율기구 ‘산업단지입주관리단’을 출범했다.



새만금개발청은 10일 기존 기업지원단을 확대·개편해 입주관리단을 신설하고, 입주 결정부터 가동·폐업 이후까지 기업 활동 전 과정을 전담 관리하는 체계를 구축했다고 밝혔다.



입주관리단은 입주 예정 기업, 가동 중 기업, 폐업·이탈 기업 등 단계별로 관리 방식을 세분화해 운영한다.



입주 예정 기업을 대상으로는 간담회와 설명회를 통해 수요를 사전에 파악하고, 맞춤형 행정 지원을 제공해 착공과 가동이 신속히 이뤄지도록 돕는다.



가동 중인 기업에 대해서는 안전사고 예방, 재난 대응, 환경 관리 등을 전담해 안정적인 운영 여건을 마련한다. 폐업이나 파산으로 발생한 유휴 부지에 대해서도 신속한 사후 관리를 통해 신규 기업 입주가 원활히 이어지도록 지원할 방침이다.



김의겸 새만금개발청장은 “새만금 개발은 기업을 유치하는 단계를 넘어, 안정적으로 정착시키는 단계로 전환하고 있다”며 “입주관리단을 통해 기업이 안심하고 투자하고 성장할 수 있는 산업단지 운영 체계를 구축하겠다”고 말했다.



군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



