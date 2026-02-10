충남도, 미래항공산업 육성·투자 촉진 협약
충남도는 10일 국방과학연구소, 대한항공·LIG넥스원·한국항공우주산업(KAI)·한화에어로스페이스 등 4개 기업 등과 미래항공 산업 육성 및 투자 촉진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약 기관과 기업들은 국방미래항공연구센터 등 연구·기업 지원 인프라 조성, 중앙·지방 정부와 기업의 원활한 사업 추진을 위한 각종 협력, 공공·민간 투자 예산 확보 등에 힘을 모으기로 했다.
국방과학연구소는 국방미래항공연구센터 등 연구 인프라를 구축하고, 관련 기업들이 지역에 입주할 수 있도록 적극 지원한다. 대한항공 등 4개 기업은 각 기관의 지원을 토대로, 국방미래항공연구센터 인근 지역을 미래항공 연구·실증·제조 거점으로 활용하고, 신규 시설 투자 방안을 검토한다
도는 국방미래항공연구센터 연계 특화산업단지 조성, 교통 등 정주여건 개선과 안정적인 용수·전력 공급 등 기업 유치 기반 구축, 기업 투자 활동에 대한 행·재정적 지원에 나선다.
김태흠 충남지사는 “미래항공산업을 육성하려면 국방미래항공연구센터 조성과 더불어 관련 대기업들과 협력 업체들이 집적단지를 이뤄야 한다”고 말했다.
국방미래항공연구센터는 2032년까지 3294억원을 들여 태안 천수만 B지구 일원에 건립될 전망이다. 무인기 연구개발 전용 활주로, 비행통제센터 격납고 등을 갖추고 항공 분야 종합 연구·시험 시설로 활용될 예정이다.
