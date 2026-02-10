시사 전체기사

부모님 명절 용돈 평균 22만원…적정 새뱃돈은 10만원

입력:2026-02-10 15:21
공유하기
글자 크기 조정

설날 가장 부담스러운 요소로 세뱃돈이 1위를 차지했다는 설문 조사 결과가 나왔다. 중고등학생 세뱃돈 규모는 10만원이 가장 많았고, 부모님 명절 용돈은 평균 22만7000원으로 집계됐다.

카카오페이는 설 송금 봉투 데이터를 통한 세뱃돈 트렌드와 사용자 설문 결과를 10일 공개했다.

카카오페이가 페이어텐션을 통해 진행한 설문 결과에 따르면 응답자는 설날 가장 부담스러운 요소 1위로 ‘세뱃돈 및 각종 경비’를 꼽았다.

지난해 기준 중고등학생이 설날 송금 봉투로 받은 세뱃돈은 10만원이 가장 많은 것으로 나타났다. 2024년까지 5만원(39%)이 10만원(37%)을 근소하게 앞섰으나 지난해에는 10만원(42%)이 5만원(37%)을 앞질렀다.

20대부터 40대 응답자가 부모님에게 설날 송금 봉투로 보내는 명절 용돈은 평균 22만7000원으로 집계됐다. 20대 19만원, 30대 22만원, 40대 23만원으로 나이가 많아질수록 금액이 소폭 증가했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] “나 때문에 사망? 조작된 거야”… 챗GPT의 뻔뻔한 거짓말
[집중분석] 명문 발레학교 학생들은 로잔 콩쿠르 참가하지 않는 이유
[단독] 김진우 집 내내 걸려 있던 ‘이우환 그림’…“김건희 전달 증명 실패”
‘여성수입’ 발언 진도군수, 군민에 “이 ××의 ××” 욕설
못 돌려받은 비트코인 130억… 대법 판례는 “처벌 불가”
‘탈세 의혹’ 등 배우 리스크에 신작 공개 불투명… 소속사 휘청
이혼상담소 찾는 90세男·88세女…이혼 고민하는 노년층
文 전 대통령 “우리가 부동산 정책만큼은 실패했다”
국민일보 신문구독