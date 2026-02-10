‘중처법 1호 사고’ 정도원 삼표그룹 회장 1심 무죄
중대재해처벌법 시행 직후 발생한 삼표산업 양주 채석장 붕괴 사고와 관련해 기소된 정도원 삼표그룹 회장이 1심에서 무죄를 선고받았다.
의정부지법 형사3단독(이영은 판사)은 10일 중대재해처벌법 위반 혐의로 불구속 기소된 정 회장에 대해 “피고인이 중대재해처벌법상 의무를 구체적·실질적으로 이행할 수 있는 지위에 있다고 단정하기 어렵다”며 무죄를 선고했다.
재판부는 삼표그룹의 규모와 조직 구조 등을 종합적으로 고려할 때 정 회장이 사업을 대표하고 총괄하는 권한과 책임을 가진 ‘경영책임자’에 해당한다고 보기 부족하다고 판단했다.
함께 기소된 이종신 전 삼표산업 대표이사와 삼표산업 법인에 대해서도 재판부는 혐의가 인정되기 어렵다며 모두 무죄를 선고했다.
이들은 2022년 1월 29일 삼표산업 양주 사업소에서 작업 중이던 근로자 3명이 토사에 매몰돼 사망한 사고와 관련해 안전 의무를 준수하지 않은 혐의로 기소됐다. 이 사고는 중대재해처벌법이 시행된 지 이틀 만에 발생해 ‘중처법 1호 사고’로 기록됐다.
검찰은 사고 예방을 위한 안전보건관리체계 구축과 유해·위험 요인 확인 및 개선 절차, 중대산업재해 대응 매뉴얼 마련 의무를 이행하지 않았다며 정 회장을 중처법상 실질적·최종적 결정권을 행사한 경영책임자로 보고 기소했다.
검찰은 결심공판에서 정 회장에게 징역 4년과 벌금 5억 원을, 이 전 대표이사에게는 징역 3년을 각각 구형한 바 있다.
첫 재판은 지난해 4월 시작됐으며, 재판부 교체 등의 사정으로 약 2년간 심리가 이어진 끝에 1심 결론이 나왔다.
