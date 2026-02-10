인사담당자 10명 중 7명 “채용시 학벌 고려”
기업 인사 담당자 10명 중 7명은 채용 시 지원자의 출신 학교를 고려한다는 조사 결과가 나왔다.
재단법인 교육의봄은 10일 서울 용산구 교육의봄SPACE에서 기자회견을 열어 기업 인사 담당자 537명을 대상으로 실시한 ‘채용에서의 출신학교(학벌) 스펙 영향력’ 설문조사 결과를 발표했다.
조사 결과에 따르면 74.3%가 지원자의 출신 학교를 채용 평가에 반영하고 있다고 응답했다.
‘참고하는 정도로 반영한다’는 응답이 60.9%로 가장 높은 비율을 차지했으며, ‘적극적으로 반영한다’는 비율은 13.4%였다.
‘전혀 반영하지 않는다’ ‘반영하지 않는 편이다’는 응답은 각각 16.2%, 9.5%였다.
그러나 경력 3년 미만 젊은 사원의 경우, 채용 과정에서 출신 학교를 본다고 응답한 사람은 26.0%(적극 반영 5.6%·참고 반영 20.4%)에 불과했다.
해당 집단에선 ‘전혀 반영하지 않는다’는 답변이 55.6%로 가장 많았다. ‘반영하지 않는다’는 응답은 18.5%였다.
인사 담당자의 경력이 길수록 지원자의 출신 학교를 따지는 경향이 강했는데, 특히 10년차 이상은 86.9%(적극 반영 25.5%·참고 반영 61.4%)가 채용 평가 때 출신 학교를 반영한다고 답했다.
인사 담당자들이 지원자의 출신 학교를 통해 가장 확인하고 싶은 요소로는 ‘업무수행 태도에서의 책임감 및 성실성’(21.6%)이 첫손에 꼽혔다.
그다음이 ‘빠르고 정확한 학습 능력에 기반한 업무수행 능력’(18.5%), ‘변화에 빠르게 대응하는 능력’(11.8%), ‘경청하고 적절히 의사를 표현하는 소통 능력’(9.9%) 순이었다.
다만 출신 학교로 확인하고자 하는 지원자의 능력이 ‘없다’는 응답도 11.0%나 됐고, 경력 3년 미만 담당자 사이에선 이 비율이 57.5%에 달했다.
지원자의 출신 학교와 입사 후 직무 역량의 관련성에 대한 문항에는 ‘관련성이 있다’는 응답이 61.8%로 ‘관련성이 없다’(24.8%)는 응답보다 우세했다.
출신 학교 확인이 꼭 필요하다고 생각하는지를 묻는 말에는 ‘필요하지 않다’가 50.3%, ‘필요하다’ 49.7%로 비등했다.
교육의봄은 “학벌은 개인의 직무 수행 능력이나 성실성을 직접적으로 증명하지 못함에도 불구하고, 손쉬운 평가 기준으로 남아 공정한 기회 접근을 가로막고 역량 중심 사회로의 전환을 저해하고 있다”고 지적했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
