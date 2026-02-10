경기도, 평화경제특구 준비…8개 시·군 대상 후보지 공모
정부의 평화경제특구 조성 계획에 발맞춰 경기도가 도내 8개 시·군을 대상으로 후보지 선정을 위한 공모에 착수했다.
경기도는 2월 11일부터 3월 10일까지 고양·파주·김포·양주·포천·동두천·가평·연천 등 8개 시·군을 대상으로 평화경제특구 후보지 선정을 위한 공개모집을 진행한다고 10일 밝혔다. 이번 공모는 정부가 추진 중인 평화경제특구 지정에 앞서 도 차원의 사전 준비 단계로 마련됐다.
평화경제특구는 남북 접경지역을 중심으로 평화·안보 가치와 산업·경제 기능을 결합한 국가 전략사업으로, 지정 시 지방세와 각종 부담금 감면, 자금 지원 등의 혜택을 받을 수 있는 산업단지나 관광특구 조성이 가능하다.
통일부는 지난해 12월 26일 기본계획을 발표하고 2026년 말 시범사업을 거쳐 2027년 말까지 총 4개 내외의 평화경제특구를 지정하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.
경기도는 이러한 정부 계획에 맞춰 시·군 공모 방식으로 후보지를 접수한 뒤, 후보지 선정위원회 평가를 거쳐 4곳의 후보지를 선별할 예정이다. 접수된 제안은 1차 서면 및 사전심의와 2차 발표·종합평가를 거치며, 시·군 발표와 질의응답도 함께 진행된다. 후보지 선정 결과는 3월 말 확정될 예정이다.
평가 과정에서는 통일부 기본계획의 평가체계를 준용해 객관성과 전문성을 확보한다는 계획이다. 후보지 선정위원회는 민간 전문가 중심으로 구성되며, 시·군 간 형평성과 공정성을 최우선 원칙으로 심의·평가를 진행한다.
다만 이번 공모는 특구를 최종 지정하는 절차가 아니라 향후 개발계획 수립을 위한 후보지를 선정하는 단계라고 도는 설명했다.
전철 도 평화기반조성과장은 “이번 후보지 선정은 평화경제특구 조성을 위한 첫 공식 절차로, 도내 시·군의 다양한 구상과 계획을 공정하게 검토하는 과정”이라며 “특정 지역을 미리 정해두지 않고 실현 가능성과 발전 잠재력을 중심으로 객관적인 평가를 진행할 것”이라고 말했다.
경기도는 후보지 선정 이후 ‘경기도 평화경제특구 개발계획 수립 연구용역’에 착수하고, 통일부와 협의를 거쳐 2026년 시범지구 지정 절차를 단계적으로 추진할 계획이다. 최종 특구 지정 여부는 통일부 심의·의결을 통해 확정되며, 공정성 확보를 위해 후보지 선정 과정과 평가 내용은 비공개로 운영된다.
