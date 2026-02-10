동덕여대, AI 시대 교수학습 혁신 동계심포지엄 개최

“AI 시대의 교수학습 혁신: 변화, 주도, 재창조”를 주제로



김명애 동덕여대 총장(왼쪽)의 환영사와 포항공대 이진우 명예교수가 “AI 시대의 소크라테스”라는 주제로 진행한 기조강연 모습 (사진=동덕여대)

동덕여자대학교는 지난 5일 교내 백주년기념관에서 대학교육개발센터협의회와 공동으로 제24회 동계심포지엄을 개최했다.

‘AI 시대의 교수학습 혁신: 변화, 주도, 재창조’를 주제로 열린 이번 행사에는 전국 대학교수 및 교수학습개발센터 관계자 등 약 350명이 참석했다.

김명애 동덕여대 총장은 “대학은 기술 변화에 수동적으로 대응하기보다 교육의 본질을 중심으로 변화를 주도해야 한다”고 말했다.

기조 강연에서는 포항공대 이진우 명예교수가 ‘AI 시대의 소크라테스’를 주제로 강연을 진행했으며, 이후 교수지원·학습지원·교육과정 혁신·AI 수업 혁신 등 4개 분과 세션이 이어졌다.

대학교육개발센터협의회는 이번 논의를 바탕으로 AI 시대에 대응하는 고등교육 모델 확산을 위한 협력을 지속할 계획이다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 동덕여자대학교는 지난 5일 교내 백주년기념관에서 대학교육개발센터협의회와 공동으로 제24회 동계심포지엄을 개최했다.‘AI 시대의 교수학습 혁신: 변화, 주도, 재창조’를 주제로 열린 이번 행사에는 전국 대학교수 및 교수학습개발센터 관계자 등 약 350명이 참석했다.김명애 동덕여대 총장은 “대학은 기술 변화에 수동적으로 대응하기보다 교육의 본질을 중심으로 변화를 주도해야 한다”고 말했다.기조 강연에서는 포항공대 이진우 명예교수가 ‘AI 시대의 소크라테스’를 주제로 강연을 진행했으며, 이후 교수지원·학습지원·교육과정 혁신·AI 수업 혁신 등 4개 분과 세션이 이어졌다.대학교육개발센터협의회는 이번 논의를 바탕으로 AI 시대에 대응하는 고등교육 모델 확산을 위한 협력을 지속할 계획이다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지