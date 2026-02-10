완주군, 재생에너지 수익 주민에 돌려주는 ‘햇빛연금마을’ 추진
공공 주도·주민 참여형 재생에너지 수익 환원 모델 추진
분산에너지 기반으로 마을 소득 창출 구조 설계
전북 완주군이 재생에너지 발전 수익을 지역 주민 소득으로 환원하는 ‘완주 햇빛연금마을(가칭)’ 조성 사업에 나선다.
10일 유희태 완주군수는 기자회견을 열고 햇빛연금마을을 단일 발전사업이 아닌 분산에너지와 지역소득, 산업경쟁력을 연계한 구조로 추진하겠다고 밝혔다. 공공이 기반을 조성하고 주민 참여 방식으로 확산하는 실행 로드맵도 제시했다.
유 군수는 “재생에너지는 발전시설 확대에 그칠 것이 아니라, 지역에서 생산한 전기의 수익이 주민에게 돌아오는 구조로 진화해야 한다”며 “전기는 지역에서 만들고, 소득은 주민이 공유하는 것이 햇빛연금마을의 핵심”이라고 말했다.
완주군은 최근 사전 수요조사에서 39개 마을이 참여 의사를 밝히는 등 정책 수요가 확인됐다고 설명했다. 군은 정부 공모사업과 병행해 공공부지와 유휴공간을 활용한 자체 사업을 추진하고, 전문가 자문단을 운영해 사업의 안정성과 전문성을 높일 계획이다.
또 공영주차장 등 공공시설을 활용한 군 직접 발전사업을 통해 발생한 수익을 문화·체육 등 군민 체감도가 높은 공공서비스에 재투자하는 선순환 구조도 마련한다. 전력 계통 여건을 고려해 에너지저장장치(ESS) 도입 등 유연한 운영 방식도 검토한다.
사업 구조는 주민 참여와 수익 환원을 원칙으로 세웠다. 발전소 소유는 마을협동조합이 맡고, 기업은 설계·시공·운영을 담당하되 수익에는 참여하지 않는 방식이다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
