완주군, 재생에너지 수익 주민에 돌려주는 ‘햇빛연금마을’ 추진

공공 주도·주민 참여형 재생에너지 수익 환원 모델 추진

분산에너지 기반으로 마을 소득 창출 구조 설계

유희태 완주군수가 기자회견을 열고 '완주 햇빛연금마을(가칭)' 조성 사업 추진에 대해 설명하고 있다. 완주군 제공

전북 완주군이 재생에너지 발전 수익을 지역 주민 소득으로 환원하는 ‘완주 햇빛연금마을(가칭)’ 조성 사업에 나선다.