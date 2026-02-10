이웃·택배기사 공격… 맹견 방치 견주, 금고 4년 확정
맹견에 목줄을 채우지 않고 기르다 잇단 개 물림 사고를 일으킨 혐의로 재판에 넘겨진 견주에게 금고 4년의 실형이 확정됐다.
10일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 동물보호법 위반, 중과실치상 혐의로 기소된 노모(54)씨에게 이같이 선고한 원심 판결을 최근 확정했다.
사고를 낸 것으로 조사된 개 2마리 중 사망한 1마리를 제외한 남은 1마리는 몰수 명령이 확정됐다.
노씨는 전남 고흥군 자택에서 맹견 2마리를 기르면서 목줄과 입마개를 채우지 않고 마당에 풀어둬 2024년 3~11월 4차례에 걸쳐 사고를 내 재판에 넘겨졌다. 개들은 마당 안팎을 자유롭게 오가며 지나가던 이웃이나 택배 배달원 등 4명을 공격했다.
특히 2024년 11월엔 개들이 집에서 40m 떨어진 해안도로까지 뛰쳐 나가 60대 피해자의 얼굴과 성기 등을 수차례 물기도 했다. 해당 피해자는 전신이 피범벅이 된 채로 발견돼 여러 차례 수술을 받았으며, 치료를 받는 도중 급성 패혈증으로 자칫 생명을 잃을 뻔 했던 것으로 전해졌다.
1심은 “피고인이 개물림 사고 방지를 위한 주의의무를 현저히 소홀히 해 각 사고가 발생했고, 피고인에게는 그 결과에 대한 중대한 과실이 충분히 인정된다”며 금고 4년을 선고했다.
노씨는 주택 진입로에 ‘출입금지’ ‘개조심’이라고 표시한 드럼통이나 현수막을 설치해 사고 예방 의무를 했다고 주장했으나, 재판부는 “개물림 사고를 막기에 현저히 부족한 조치에 불과하다”고 지적했다.
그러면서 “피고인은 피해자들의 고통은 외면한 채 피해자들을 탓하며 진정성 있는 사과나 손해배상을 위한 노력을 하지 않았다. 피해자들은 신체적 고통뿐 아니라 커다란 정신적 충격을 받았다”며 “죄질이 불량하고 피고인의 태도에 비추어 재범 위험성 또한 높다”고 설명했다.
검사와 피고인 쌍방이 항소했으나 2심도 1심의 형이 지나치게 무겁거나 가벼워서 부당하다고 할 수 없다며 기각했다.
노씨는 재차 불복하며 수사 과정에서 방어권이 침해됐다고 주장했으나 대법원은 받아들이지 않고 상고를 기각했다.
