경찰과 노동부, HJ중공업 등 압수수색…신분당선 연장구간 노동자 사망
경찰과 노동부가 HJ중공업과 하청업체 등에 대해 압수수색에 나섰다.
HJ중공업이 시공을 맡은 신분당선 연장구간 공사 현장에서 콘크리트 구조물이 쓰러져 하청업체 소속 노동자 1명이 사망한 사건과 관련해 강제수사에 돌입한 것이다.
경기남부경찰청 형사기동대와 경기지방 고용노동청은 10일 오전 9시쯤부터 서울 용산구 HJ중공업 본사 및 경기 수원시에 있는 현장사무소, 하청업체인 S건설과 감리단 사무실 등 4곳에 수사관 38명을 보내 압수수색을 진행하고 있다.
사고 발생일로부터 24일만이다.
경찰과 노동부는 압수수색에서 공사 관계자의 PC 등을 압수해 사업 계획서와 안전 관리 자료 등을 확보할 방침이다.
이후 압수물 분석을 통해 전도한 콘크리트 구조물에 대한 사업주의 안전수칙 준수 의무가 이행됐는지 여부를 꼼꼼히 살펴볼 방침이다.
지난달 17일 오후 4시 25분쯤 수원시 팔달구 우만동 신분당선 광교∼호매실 연장구간 통합정거장 공사 현장에서 50대 노동자가 가로 2ｍ, 세로 1.5m, 무게 2t가량의 콘크리트 구조물에 깔려 숨졌다.
숨진 50대 노동자는 S건설이 재하청을 준 업체에 소속된 근로자로 알려졌다.
특히 당국은 HJ중공업에서 중대재해가 반복적으로 발생하는 데 대해 사안의 중대성을 인식하고 있다.
HJ중공업은 지난해 11월 사상자 9명이 발생한 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 시공사다.
노동부 관계자는 “노동부는 해당 건설업체에서 중대재해가 반복해서 발생하고 있는 사안의 중대성을 엄중하게 인식하고 있다”며 “압수수색을 통해 관계자 PC 등을 확보해 지하 매설물 전도 위험에 대한 사업주의 안전수칙 준수의무가 이행되었는지 등을 면밀히 살펴 책임 소재를 명확히 밝히겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사