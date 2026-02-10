“길을 왜 막아”…초등학생 폭행한 태권도 학원 관장
인천에서 태권도장을 운영하는 40대 남성이 초등학생을 폭행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
인천 부평경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 태권도장 관장인 40대 A씨를 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.
A씨는 지난해 11월 24일 오후 1시38분쯤 인천 부평구의 한 길거리에서 초등생 B군을 폭행한 혐의를 받는다.
경찰 조사 결과 A씨는 태권도장 주변에 친구들과 모여 있던 B군이 길을 막는다는 이유로 발로 차거나 목덜미를 잡은 것으로 드러났다.
경찰은 사건 현장 인근의 CCTV 영상과 피해자 진술 등을 종합적으로 검토한 결과 A씨의 범행이 인정된다고 판단했다.
경찰 관계자는 “B군은 A씨 태권도장 수강생은 아니었다”며 “A씨는 경찰에서 훈육 목적이었다고 진술했다”고 말했다.
