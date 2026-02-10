문인 광주 북구청장, 3선 도전도 철회…오락가락 행보 ‘자충수’

당초 시장 출마 위해 사임서 냈으나

철회 후 3선 도전으로 선회해 ‘비판’

“혼선 겪으신 모든 분들에게 사과”

문인 광주 북구청장이 10일 오후 광주 북구청에서 6·3 지방선거 불출마를 선언하고 있다. 뉴시스

문인 광주 북구청장이 통합 전남광주특별시장 선거와 북구청장 선거에 모두 불출마 하겠다고 밝혔다. 선거를 앞두고 보인 갈지자 행보가 결국 자충수가 됐다는 평가다.



더불어민주당 소속인 문 청장은 10일 오후 광주 북구청에서 기자회견을 열고 “전남광주통합특별시장 선거와 북구청장 선거에 모두 출마하지 않겠다”고 밝혔다.



문 청장은 “지난해 광주·전남 행정통합의 필요성을 누구보다도 먼저 주장했지만 예상을 뛰어넘는 행정통합 급물살 속에서 북구청장 사임 철회 등으로 혼선을 겪으신 모든 분들에게 진심으로 사과한다”며 고개를 숙였다.



이어 “지역발전의 변곡점이 될 광주·전남의 실질적인 통합을 마지막 소임으로 삼고 끝까지 노력하겠다. 통합이 끝이 아닌 시작임을 알기에 광주·전남의 실질적 통합을 위해 마지막까지 최선을 다하겠다”고 말했다.



무소속 출마 가능성에 대해선 “민주당을 배신할 생각이 없다”고 선을 그었다.



당초 6·3 지방선거 광주광역시장 출마를 위해 지난해 12월 30일 북구의회에 사임서를 제출한 문 청장은 광주·전남 통합 논의가 급진전되자, 사임 예정일을 하루 앞둔 올해 1월 7일 사임을 철회했다.



이후에는 민주당 중앙당에 낸 광역단체장 예비후보 자격 심사 신청을 철회하고, 기초단체장 예비후보 자격 심사를 신청해 북구청장 3선 도전으로 선회했다. 이에 북구청장 출마예정자들을 포함한 지역 정치권에선 문 청장의 일관되지 않은 행보에 지탄의 목소리가 쏟아졌다. 이 과정에서 피로감을 느낀 문 청장은 최종 불출마를 결심한 것으로 알려졌다.



문 청장은 “지난 8년 동안 부족한 저를 믿어주시고 응원해 주신 북구민들에게 감사 인사 올린다”며 “더불어 활력을 잃어가는 광주를 변화시켜 보기 위해 저와 함께 노력했던 많은 분들께 위로와 감사 말씀 올린다”고 덧붙였다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



