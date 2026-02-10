경주시, 음식·숙박업소 시설개선 지원…최대 2000만원
경북 경주시가 관광객 만족도 제고와 지역 관광 경쟁력 강화를 위해 음식‧숙박업소 시설개선 지원에 나선다.
시는 오는 13~27일 관내 음식업소와 숙박업소를 대상으로 ‘2026년 관광서비스 시설환경개선사업’ 참여업체를 모집한다고 10일 밝혔다. 경북도와 경주시가 공동 추진하고, 경상북도문화관광공사가 주관한다.
이번 사업은 입식시설 전환과 노후시설 개선, 무장애 및 어린이 편의시설 확충 등 관광객 친화적 서비스 환경 조성을 목표로 한다.
특히 관광단지와 관광특구 내 업소를 우선 선정해 관광객 이용 밀집지역의 환경개선 효과를 극대화할 방침이다.
음식업소의 경우 입식시설 개선 또는 화장실 개보수를 필수 항목으로 신청해야 하며, 간판 교체와 국문 메뉴판 정비는 선택적으로 지원된다. 입식시설 개선 신청 업소에는 QR 외국어 메뉴판이 무료 제공되며, 서빙로봇·테이블오더·키오스크 등 스마트 관광서비스 도입도 가능하다.
올해는 가족 단위 관광객 수요 증가에 대응해 놀이방, 수유실, 유아용 의자 등 어린이 편의시설 지원이 새롭게 포함됐다.
숙박업소는 벽지·바닥 교체, 침구류 및 실내조명 개선, 시설 안내판, 홍보물 거치대 정비 등 전반적인 시설 환경개선을 지원받을 수 있다.
이와 함께 음식‧숙박업소 모두 출입구 및 화장실 경사로, 자동문, 안전바, 점자 메뉴판, 배리어프리 키오스크 설치 등 무장애 관광 인프라 구축도 지원한다.
지원 규모는 음식업 최대 2000만원, 숙박업 최대 1000만원, 스마트·무장애·어린이시설 분야는 최대 1000만원까지 가능하다. 총사업비의 70% 이내에서 보조하고 나머지는 자부담이다.
신청 대상은 경주시 내 정상 영업 중인 음식‧숙박업소로, 자가 및 임차 사업장 모두 가능하다. 단, 세금 체납이나 행정처분 이력, 위반건축물, 유사 사업 수혜 및 포기 이력이 있는 경우는 신청이 제한된다.
신청은 오는 27일까지 경주시청 관광컨벤션과에 방문 또는 등기우편으로 접수할 수 있으며, 최종 선정 결과는 오는 6월 통보할 예정이다.
정유선 경주시 관광컨벤션과장은 “이번 지원사업을 통해 관광서비스 기반을 한층 강화하고, 방문객들이 보다 쾌적한 환경에서 양질의 관광서비스를 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사