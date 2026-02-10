시사 전체기사

전국 48개 골프장 설 연휴 기간 문 연다…18개 골프장은 휴장

입력:2026-02-10 14:34
한국골프장경영협회 설 연휴 휴개장 현황 발표

설 연휴 기간에 휴장 없이 문을 여는 제주 사이프러스 골프&리조트. 사이프러스 골프&리조트

설 연휴(16~18일) 기간 전국 48개 골프장이 휴장없이 문을 연다.

(사)한국골프장경영협회(회장 최동호·이하 장협)는 전국 회원사 골프장을 대상으로 설 연휴 휴·개장 현황을 조사한 결과 설날인 17일을 포함해 휴장 없이 3일간 개장하는 골프장이 48개사, 설 당일만 휴장하는 골프장은 51개사로 파악됐다고 10일 발표했다. 반면 설 연휴 3일간 내내 휴장하는 골프장은 18개사로 집계됐다.

장협은 “많은 골프장이 동계휴장을 실시 중이고 설 연휴 기간 중 눈 예보 때문에 휴·개장 일정이 미정인 곳도 있어 골프장을 예약할 때 확인이 필요하다”고 했다.

장협은 추가로 파악되는 정보는 협회 홈페이지에 실시간 업데이트할 예정이다. 다음은 설 연휴 휴·개장 골프장 현황이다.

휴장 없는 골프장(48개사)
감곡, 고창, 골드, 골드레이크, 골든베이, 골프존카운티선운, 골프클럽Q, 담양레이나, 롯데스카이힐부여, 르오네뜨, 문경, 발리오스, 벨라45, 블루원상주, 블루원용인, 사이프러스, 샴발라, 서서울, 석정힐, 설해원, 세이지우드여수경도, 센추리21, 소노펠리체(이스트), 스카이밸리, 썬힐, 아난티중앙, 에딘버러, 에버리스, 에이치원클럽(구, 덕평), 엘리시안강촌, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 은화삼, 이포, 중문, 크라운, 킹즈락, 테디밸리, 포라이즌, 플라자CC설악, 플라자CC용인, 한원, 해비치(제주), 해피니스, 화순, 힐드로사이

■설 당일(2월 17일) 휴장 골프장(51개사)
가야, 경주신라, 고성노벨, 구니, 구미, 그랜드, 기흥, 남부, 뉴스프링빌, 뉴코리아, 대구, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 레이크사이드, 레이크우드, 루트52, 마우나오션, 마이다스레이크이천, 베뉴지, 부곡, 블루헤런, 비에이비스타, 사우스스프링스, 서경타니, 세종필드, 소피아그린, 송추, 수원, 신안, 신원, 썬밸리, 아시아나, 안성, 안성베네스트, 양산에덴밸리, 양주, 어등산, 여주클래식, 울산, 이지스카이, 잭니클라우스, 제일, 코스카, 킹스데일, 파미힐스, 88, 페럼, 한성, 해내다, 화성상록

설 연휴 3일간 휴장(18개사)
금강, 뉴서울, 더스타휴, 라비에벨, 마이다스밸리청평, 버치힐, 블랙밸리, 용평, 이스트밸리, 일동레이크, 자유, 천룡, 카스카디아, 크리스탈밸리, 해비치(서울), 화산, 휘닉스평창, 휘슬링락

기타 휴․개장 골프장 (3개사)
① 16, 17일 휴장: 블랙스톤이천, 솔모로, 한양

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

