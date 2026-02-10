시사 전체기사

美 백악관, 한국 국회 대미투자법 처리 합의에 “긍정적 진전”

입력:2026-02-10 14:32
공유하기
글자 크기 조정
도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

미국 백악관은 한국 국회가 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 구성을 의결한 것에 대해 9일(현지시간) “긍정적인 진전(a positive step)”이라고 평가했다.

백악관 관계자는 한국 국회가 다음 달 9일까지 한 달간 활동할 특위를 구성할 것에 대한 입장을 묻는 언론 질의에 “한국이 특별법을 통과시키기 위해 합의한 것은 한국이 한미 무역 협정의 약속을 이행하는 데 있어 긍정적 진전”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 대통령은 지난달 26일 한국 국회가 무역 협정 이행을 위한 입법 절차를 늦추고 있다며 상호관세와 자동차 관세 등을 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다.

이후 한국 외교 통상 부분 장관들이 연이서 워싱턴을 방문해 미국에 대한 설득 작업에 나섰다. 이후 한국 국회도 대미투자특별법 처리를 논의할 특별위훤회 구성안을 통과시켰다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘우린 149달러인데 49달러라고?’ 위고비 제조사 소송
엔저 불도저 ‘사나에노믹스’ 힘 실려… 원·달러 환율 밀어올릴까
이 대통령 다주택자 비판에… 중기장관, 27억 잠실아파트 내놨다
고개숙인 정청래… 鄭 편든 ‘충정로 대통령’
의대 변수·작년 불수능에… ‘16만+α 역대급 N수생 몰린다
“이대로면 2.5% 쇼크”… 中 학자, ‘반토막 성장’ 경고
쇼트트랙 혼성계주 선봉 최민정 “몸싸움 안 밀릴 것”
“외국인 처녀 수입하자”…민주당, 진도군수 제명
국민일보 신문구독