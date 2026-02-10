美 백악관, 한국 국회 대미투자법 처리 합의에 “긍정적 진전”
미국 백악관은 한국 국회가 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 구성을 의결한 것에 대해 9일(현지시간) “긍정적인 진전(a positive step)”이라고 평가했다.
백악관 관계자는 한국 국회가 다음 달 9일까지 한 달간 활동할 특위를 구성할 것에 대한 입장을 묻는 언론 질의에 “한국이 특별법을 통과시키기 위해 합의한 것은 한국이 한미 무역 협정의 약속을 이행하는 데 있어 긍정적 진전”이라고 밝혔다.
도널드 트럼프 대통령은 지난달 26일 한국 국회가 무역 협정 이행을 위한 입법 절차를 늦추고 있다며 상호관세와 자동차 관세 등을 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다.
이후 한국 외교 통상 부분 장관들이 연이서 워싱턴을 방문해 미국에 대한 설득 작업에 나섰다. 이후 한국 국회도 대미투자특별법 처리를 논의할 특별위훤회 구성안을 통과시켰다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
