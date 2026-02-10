기업 투자 문의는 쇄도하는데…새만금, 산업 용지가 발목

1·2·5·6공구 분양률 97% 육박…남은 산업용지 0.14㎢

투자 문의는 이어지는데…3·7·8공구 실제 입주는 2027년 이후

RE100 국가산단 지정·용도 전환이 관건

새만금국가산단 위치도. 전북도 제공

새만금 투자진흥지구는 산업단지 1·2·5·6공구, 총

규모로 여의도 면적의 약 2.8배에 달한다. 입주 기업에는 법인세·소득세 3년 면제, 이후 2년간 50% 감면 혜택 등 세제감면과 인허가 특례, 기반시설 지원 등이 적용된다.

새만금 산업단지 전경. 전북도 제공