김시우, 한국인 첫 시그니처 우승 도전…AT&T 페블비치 프로암 출격
세계랭킹 상위 10위 이내 총출동
김시우(30·CJ)가 다시 한 번 시즌 첫 승에 도전한다.
이번에는 오는 12일 미국 캘리포니아주 페블비치에서 개막하는 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 시그니처 AT&T 페블비치 프로암(총상금 2000만 달러)가 우승 타깃이다.
김시우는 올해 PGA 투어 4개 대회에 출전해 준우승 1회, 3위 1회, 6위 등 세 차례 ‘톱10’ 입상이 있다. 개막전 소니오픈도 딱 1타가 모자라 공동 11위에 그쳤을 정도로 샷감이 뜨겁다.
그 중에서도 최근 3차례 대회에서는 모두 우승 경쟁을 펼쳤을 정도다. 그는 “지금이 선수 생활을 하면서 가장 스윙이 좋은 것 같다”고 강한 자신감을 내보였다.
김시우는 지난 2023년 1월 소니오픈에서 투어 4승째를 거둔 이후 승수를 추가하지 못하고 있다. 현재 추세대로라면 출전하는 모든 대회에서 우승 경쟁을 펼칠 기세다. 김시우는 이 대회에서 2024년 공동 14위, 지난해 12위 등 좋은 성적을 내왔기에 기대가 된다.
AT&T 페블비치 프로암은 올해 PGA 투어의 8개 시그니처 대회 가운데 첫 번째 대회다. 세계 정상급 선수 80명과 아마추어 셀럽 80명이 출전하는 특별한 방식으로 치러진다.
아마추어와 프로가 한 팀이 되어 1, 2라운드를 페블비치 골프링크스(파72·6989야드)와 스파이글래스 힐 골프코스(파72·7071야드)에서 번갈아 치른치른 뒤 3, 4라운드는 컷 없이 프로들만 출전해 우승 경쟁을 펼친다.
올해 대회에는 우승자 로리 매킬로이(북아일랜드)와 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국), 올해 PGA 투어 2승 고지에 선착한 크리스 고터럽(미국) 등 세계 랭킹 상위 10위 이내 선수가 총출동한다.
그 중 매킬로이는 PGA투어 올 시즌 데뷔전이다. 지난해 페덱스컵 챔피언 토미 플리트우드(영국)도 올 시즌 PGA투어 첫 출전이다.
임성재(27·CJ)는 출전 자격이 있지만 부득이 불참한다. 지난해말에 당한 손목 부상 상태가 호전되지 않아 출전 계획을 접었다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
