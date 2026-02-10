계명대 외국인 유학생들 설 명절 문화교류 행사
대구 계명대학교는 설 명절을 맞아 외국인 유학생을 대상으로 국가별 전통 문화를 공유하는 교류 행사를 열었다고 10일 밝혔다.
이 행사는 명절 기간 고향을 찾기 어려운 유학생들의 정서적 안정을 돕고 다국적 유학생 간 유대를 강화하기 위해 열렸다. 제6기 외국인 유학생 자치회가 주관해 전날 열린 행사에는 학부과정 외국인 유학생 60명이 참여했다.
설날을 주제로 한 국가별 음식 문화 체험과 전통 공연, 참여형 프로그램 중심으로 구성됐다. 베트남, 몽골, 중국, 미얀마 유학생들이 각 나라의 설날 대표 음식을 준비해 함께 시식했고 음식에 담긴 의미와 명절 문화를 소개했다. 몽골과 미얀마 유학생들은 전통 춤 공연을 선보이며 자국의 문화를 공유했다. 각 국가의 전통 의상을 착용해 다채로운 풍경을 연출했다.
산다그달라이 애르덴척트(몽골·컴퓨터공학 3) 국가연합 학생회 회장은 “몽골에서도 설 명절은 가족과 공동체가 함께 모이는 중요한 시간”이라며 “한국에서 공부하는 유학생들이 각자의 문화를 소개하고 서로의 전통을 이해할 수 있어 뜻 깊었다”고 말했다.
김선정 국제부총장은 “외국인 유학생들은 계명대학교의 중요한 구성원”이라며 “이번 설맞이 문화 교류 행사가 서로 다른 문화에 대한 이해를 넓히고 유학생들이 학교와 지역사회에 안정적으로 적응하는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
