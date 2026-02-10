‘머물고 싶은 축제 도시’ 청주 올해 축제 23개 열린다
내달 삼겹삽축제·청원생명축제 등
충북 청주시는 올해 도심 곳곳에서 23개의 축제를 개최해 머물고 싶은 축제 도시로 자리매김한다고 10일 밝혔다.
시는 내달 2일 청주삼겹살축제를 시작으로 4월 2026무심천벚꽃길 꿀잼축제, 5월 청주정원박람회, 8월 한 여름밤의 오싹 호러페스티벌, 9월 동부창고페스타, 10월 청원생명축제 11월 원도심골목길축제 등을 잇따라 개최한다.
다음 달 2일부터 이틀간 서문시장에서 삼겹살을 시식하고 할인된 가격으로 구입할 수 있는 청주삼겹살 축제가 열린다. 시는 청주가 삼겹살 소금구이와 간장구이로 유명했던 점에 착안해 관광객 유치와 전통시장 활성화를 위해 2012년 서문시장을 전국 첫 삼겹살거리로 조성했다. 숫자 ‘3’이 겹치는 매년 3월 3일을 전후해 서문시장에서 삼겹살축제를 열어 왔다.
오는 4월 3∼5일 무심천 일원에서는 2026 무심천 벚꽃길 꿀잼축제가 벌어진다. 벚꽃과 일대 봄꽃을 감상하면서 각종 음식을 맛볼 수 있고 일대에서 청주예술제도 열린다.
시는 또 4월 24일부터 이틀간 ‘압각수의 사계, 천년의 헤아림’을 주제로 성안길 일원에서 청주국가유산야행을 마련한다. 중앙공원의 명물인 압각수는 수령이 약 900살로 추정되는 은행나무로 높이가 23.5ｍ, 둘레는 8.5ｍ에 이른다. 국가유산청이 국가
지정문화재(천연기념물) 지정 예고를 한 상태다.
5월에는 정원문화 확산을 위한 정원박람회와 친환경 축제인 청주가 그린 Green 페스티벌이 열린다.
시 관계자는 “청주만의 매력을 담은 축제를 통해 시민과 방문객 모두가 즐길 수 있게 하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
