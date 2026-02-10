‘예산 신암양조장’ 등록문화유산 됐다…충남 8번째
충남 예산군에 있는 신암양조장이 지역 여덟 번째 등록문화유산으로 등록·고시됐다.
충남도는 근대 양조산업과 지역 생활사의 흐름을 보여주는 산업 유산인 예산 신암양조장을 등록문화유산으로 최종 등록했다고 10일 밝혔다.
예산 신암양조장은 1930년대 건립된 이후 일제강점기를 거쳐 현재까지 운영이 이어지고 있는 근대 양조시설이다. 한일 절충식 목구조 건축양식을 갖춘 점과 지역사적으로 중요한 장소라는 점에서 높은 역사적 가치를 인정받았다.
또 전통적 양조 기술과 생산 공간이 비교적 온전하게 유지돼 근대 주류 산업과 생활 문화를 함께 보여주는 문화사적 가치도 인정됐다.
도는 2021년 관련 지원사업을 시작한 뒤 2023년 예산군의 등록 신청을 받아 이듬해 현지 조사에 착수했다. 이후 사전 검토, 지역 양조장 기초조사, 최종 심의를 거쳐 신암양조장을 등록문화유산으로 결정했다.
이번 등록을 계기로 예산 신암양조장에 대해 체계적인 보존·관리 체계를 갖추고, 근대 산업 유산으로서의 가치 확산과 지역 문화자원으로의 활용 가능성을 모색할 방침이다.
조일교 도 문화체육관광국장은 “예산 신암양조장은 충남 근대 양조문화의 흐름을 보여주는 중요한 산업 유산”이라며 “도 차원의 보존·관리와 활용을 통해 지역 역사·문화 자산으로서의 위상을 높여 나갈 것”이라고 말했다.
도는 이번 등록문화유산을 포함해 ‘금산 배천조씨 종택’ 등 지역 총 8개 근현대(등록) 문화유산을 보존·관리하고 있다.
