美 전문가 “주한미군 축소 가능성…다카이치 압승은 한·일에 긍정적”

미국 워싱턴DC 싱크탱크 스팀슨센터가 9일(현지시간) 한국 특파원단을 대상으로 간담회를 열고 있다. 워싱턴특파원단

공군 강화 등 주한미군 구성에 변화가 있을 것이라 보는 질문에는 “국방부 관계자들과 얘기를 나눌 때, 그들은 항상 적어도 주한미군 내 육군 비율에 대해서는 강조한다”며 “공군을 둘러싸고는 다른 의견들을 듣는다”고 말했다. 그러면서 “특히

일부는 공군이 한국에 주둔함으로써 분산 작전을 위한 또 하나의 기지로 실질적 가치를 지닌다고 본다”며 “반면 다른 쪽에서는 한국이 전시 상황에서 미군이 이들 기지를 사용하는 것을 허용하지 않을 가능성이 크고 한국에서 대만까지 거리가 일본에서 거리와 같지만 생각보다 유용하지 않다고 본다”고 설명했다.

“다카이치 사나에 총리의 멘토였던 아베 신조 전 총리는 일본의 민족주의 우익을 어느 정도 통제할 수 있었다”며 “이는 때로 (한·일 간) 외교적 사건을 일으키기도 했지만 협력 측면에서 더 많은 예측 가능성을 의미했다”고 설명했다. 자민당이 압도적 의석을 차지한 만큼