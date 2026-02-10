SNT홀딩스, 스맥 이사회 손본다… 이사·감사위원 선임 제안
투자 목적 변경 이후 첫 행보
기업가치·지배구조 개선 명분
SNT홀딩스가 스맥의 정기주주총회를 앞두고 이사 및 감사위원회 위원 선임을 요구하는 주주제안을 제출했다. 지난해 투자 목적을 ‘단순투자’에서 ‘경영권 영향’으로 변경한 이후 처음으로 취한 구체적 조치다.
SNT홀딩스는 10일 공시를 통해 스맥 정기주주총회에 앞서 이사 및 감사위원회 위원 선임 안건에 관한 주주제안을 제출했다고 밝혔다. 앞서 SNT홀딩스는 지난해 11월 24일 스맥에 대한 투자 목적을 ‘경영권 영향’으로 변경하며 향후 구체적인 계획이 수립되는 경우 이를 정정 공시하겠다고 밝힌 바 있다.
SNT홀딩스는 이번 주주제안의 배경으로 스맥의 중장기 기업가치 제고와 경영 투명성·합리성 강화, 신성장동력 확보를 들었다. 전문성과 독립성을 갖춘 이사회 구성을 통해 주요 전략적 의사결정과 거래에 대한 관리·감독 기능을 강화할 필요가 있다는 취지다.
구체적으로 SNT홀딩스는 사내이사 후보로 이병완 SNT로보틱스 대표이사와 김현수 SNT홀딩스 경영총괄 상무, 홍헌표 SNT홀딩스 재무담당 이사를 추천했다. 사외이사 후보로는 법무법인 새빛 조용호 대표변호사를 제안했다. 감사위원이 되는 사외이사 후보로는 정인회계법인 이주한 회계사와 법무법인 세움 이병일 대표변호사를 각각 추천했다.
시장에서는 이번 주주제안을 두고 SNT홀딩스가 단순한 재무적 투자자를 넘어 스맥의 지배구조와 경영 전반에 실질적인 영향력을 행사하려는 단계에 들어섰다는 해석이 나온다. 특히 사내이사와 사외이사, 감사위원 후보를 함께 제시한 점에서 이사회 전반의 구조 개편을 염두에 둔 행보로 받아들여지고 있다.
SNT홀딩스는 “전문성과 독립성을 갖춘 이사진 구성을 통해 이사회가 시장의 신뢰를 회복하고, 주요 전략적 의사결정을 보다 체계적으로 관리·감독하는 구조로 발전할 필요가 있다”고 설명했다.
